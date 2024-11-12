В процессе объединения университетов в Украине в первую очередь нужно ориентироваться на национальные интересы. В то же время, в результате оптимизации не должны теряться производительные достижения, которые могут быть использованы в будущем.

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Об этом отмечает бывший госсекретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин* в интервью OBOZ.UA. По его словам, Европейский Союз не требует от Украины закрывать университеты и не навязывает готовые модели построения образовательной системы.

"Мы должны ориентироваться, прежде всего, на реализацию наших национальных интересов. Словоблудие о том, что должны учитывать "лучший европейский опыт" – это просто примитивная манипуляция. ЕС не требует от Украины закрывать университеты, а также не навязывает готовые модели построения образовательной системы. Эти". вопросы очень системно и глубоко изучают ученые Национальной академии педагогических наук", – отмечает Захарин.

Публичный служащий подчеркивает, что по каждому университету необходимо проводить отдельную профессиональную дискуссию и часть ее должна быть публичной. По его словам, учебным заведениям необходимо больше автономии, включая и финансовую. Поэтому вузы должны ориентироваться на удовлетворение конкретных реальных потребностей.

*Сергей Захарин – доктор экономических наук, профессор, работал в Институте высшего образования НАПН, автор более 50 научных работ по вопросам экономики и организации образования (образовательной деятельности), бывший госсекретарь МОН .

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