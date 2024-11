'Нам не нужно так много специалистов с высшим образованием'. Сергей Захарин – о реформе старшей школы, объединении вузов и Швеции как примере для Украины

В Украине преобладает мнение, что нужно обязательное высшее образование. Из-за этого многие абитуриенты часто пренебрегают возможностью поступить в профессионально-технические училища. И все же государство нуждается и в специалистах рабочих профессий. На это обратил внимание бывший госсекретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин*. Он отметил, что, несмотря на реформы образовательного ведомства, изменить общественные установки в течение короткого срока вряд ли удастся.

Об этом публичный служащий рассказал в интервью OBOZ.UA. Кроме того, побеседовали с Захариным и об объединении университетов. Он отметил, что сеть вузов "раздута", а из-за уменьшения количества абитуриентов акцент делается не на качестве образования, а на удержании студента в заведении. Чиновник считает, что в вопросе модернизации нужно в первую очередь ориентироваться на реализацию национальных интересов. Об этом и другом – дальше в разговоре.

– В настоящее время происходит много изменений в сфере образования. В частности, реформируется и старшая школа. МОН ожидает, что не менее 35-45% учеников будут поступать в профтехи, а по окончании ПТУ пойдут работать. При этом в реальности большинство школьников выбирают продолжать обучение. Как думаете, удастся ли министерству реализовать свой план? Почему молодые украинцы не хотят идти в ПТУ и получать рабочие профессии?

– В последние годы Министерство образования и науки Украины сделало немало правильных и оригинальных шагов, направленных на поддержку развития системы профессионально-технического образования. В частности, значительно модернизированы правила приема, что позволило снять лишние бюрократические препятствия на пути к обучению и получению вожделенной профессии. Но решение проблемы, о которой вы говорите, лежит не только в плоскости образовательной политики.

Почему в советское время в ПТУ было достаточно большое количество учеников (соискателей)? Во-первых, социальный пакет: каждый ученик имел стипендию, питание, форму, общежитие. Во-вторых, у каждого выпускника было гарантированное рабочее место, как правило – с очень приличной зарплатой. В-третьих, в ПТУ также поступали абитуриенты, которые не смогли поступить в учреждения высшего или профессионального высшего образования (а таких было немало).

Нередко выпускники школ целенаправленно поступали в ПТУ, заканчивали его с красным дипломом и без экзаменов поступали в институт.

Что имеем сейчас? Если верить статистике, подавляющее большинство выпускников школ пытаются поступить в заведения высшего образования. С одной стороны, это хорошо. Если человек хочет учиться и желание настоящее – это следует приветствовать. "Знаний много не бывает".

С другой стороны, украинской экономике "здесь и сейчас" (here and now) не требуется множество специалистов с высшим образованием, в первую очередь из так называемых популярных профессий – юристов, экономистов, менеджеров, маркетологов. Национальное хозяйство (и не только наше, а во многих странах мира) устроено так, что ему необходимы также и специалисты рабочих профессий – слесари, каменщики, столяры, плиточники. Для овладения этими профессиями учиться в заведении высшего образования совсем не обязательно.

Мне удалось посетить некоторые европейские университеты. Наибольшее впечатление произвела поездка в Швецию. В этой стране специалистов с высшим образованием примерно треть от общего числа занятых. Однако Швеция – один из признанных мировых лидеров в области высоких технологий, эффективности производства, инновационного потенциала. В этой стране проходят церемонии вручения Нобелевских премий, а авторитет Шведской академии наук – неоспорим.

В чем секрет? Огромное количество должностей и профессий не предполагает получения высшего образования. К примеру, человек хочет сделать карьеру банкира. Окончил курсы – пришел работать операционистом. Прошел недельный тренинг – перевели на работу кассиром. Снова подучился – стал контролером. Еще одни курсы – взяли специалистом в кредитный отдел. Даже многие руководители филиалов банков не имеют так называемого базового высшего образования, однако они являются компетентными специалистами именно в своей отрасли.

Стремление обучить ребенка во что бы то ни стало, вывести его "в люди" – это наша "ментальная особенность". Диплом о высшем образовании воспринимается в общественном сознании как определенная страховка от социальных потрясений. Быть "с дипломом" престижно (хотя на самом деле должно быть престижно иметь крепкие профессиональные знания и компетенцию).

Честно говоря, я не верю, что за несколько лет можно существенно изменить "общественные установки" или навязать новую "образовательную культуру". Потребуются усилия и на уровне государства, и на уровне работодателей, и на уровне общественности. Министерство образования и науки Украины должно честно сказать, что ему нужна помощь в этом вопросе.

Кстати, в декабре 2022 года министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет подписал приказ об образовании Отраслевого трехстороннего социально-экономического совета при МОН. В состав совета вошли представители работодателей, профсоюзов, самого министерства. Планировалось, что будут обсуждены вопросы развития профессионально-технического образования через привлечение потенциала работодателей, в частности, в части повышения престижности получения образования именно в ПТУ. Однако ни одного заседания по неизвестным причинам не состоялось. Допускаю, что поддержка эффективного социального диалога не входит в список ценностей нынешней команды министерства.

– В 2024 году многие ЗВО получили новых ректоров, до этого должности могли занимать по 10-20 лет. Как вы считаете, каким должен быть ректор, чтобы университет претерпел существенные изменения?

– На мой взгляд, ректор должен в первую очередь думать об обеспечении качества высшего образования. Речь идет, в частности, о создании условий (в первую очередь экономических), при которых учреждение высшего образования будет иметь реальную возможность предоставлять качественные образовательные услуги с учетом потребностей общества, национального хозяйства, работодателей и соискателей образования.

Обеспечение качества высшего образования – это образовательные технологии, креативное образовательное пространство, продуманный до мелочей образовательный процесс, мультимедийное оборудование, международная академическая мобильность, стажировка в лучших университетах мира, работа в лучших лабораториях, взаимодействие с работодателями, мотивированные преподаватели, цифровая грамотность, содержательные тренинги, доступ к научным изданиям, регулярное посещение научных конференций, креативное пространство, а также многое другое.

– Сергей Бабак на дискуссии "Украинское образование во время войны: вызовы и возможности" отметил, что университеты нужно как можно быстрее оптимизировать, чтобы они не закрывались. Однако многие ректоры и студенты против объединения. МОН также отмечает, что для многих вузов это будет лучшее решение, как и для самих студентов. Ведь они будут получать лучшее образование и дипломы. Как считаете, насколько необходимы такие изменения в Украине и почему их следует делать именно сейчас?

– "Раздутая" сеть учреждений высшего образования привела к тому, что они вынуждены конкурировать между собой за потребителя (абитуриента). Абитуриентов мало, заведений много – приходится принимать почти всех подряд. На обычном рынке конкуренция – двигатель прогресса, но на рынке образовательных услуг – источник профанации. Чтобы увеличить доход, некоторые университеты не заинтересованы исключать (выгонять) студентов, следовательно, продолжают якобы учить тех, кто учиться не имеет морального права.

Как следствие, многие университеты не имеют надлежащего материально-технического обеспечения, образовательного оборудования, кадрового потенциала. Значительное количество университетов готовят "модных" специалистов (юристов, экономистов, менеджеров, психологов, переводчиков и т.п.), не имея традиций их подготовки. Следовательно, из стен университетов выходят тысячи специалистов с дипломом, но без должного уровня компетенции.

Главный побочный эффект – огромное количество выпускников, специалистов с высшим образованием, которые не могут найти работу по специальности. Удивительно, но работу по специальности не могут найти даже те, кто учился в государственном вузе за бюджетные средства. Ежегодно направление на работу получают всего 20-25% выпускников. Следовательно, налогоплательщики оплатили результат (подготовку специалистов), в котором государство и общество не нуждались. По сути, речь идет о нецелевом расходовании бюджетных средств.

Мы интуитивно чувствуем, что система высшего образования Украины "раздута", имеет большое количество заведений, которые часто демонстрируют, скажем так, "недостаточную конкурентоспособность". Иногда университеты применяют модели рыночного поведения, не направленные на обеспечение качества образования, – в частности, открытие непрофильных специальностей, недобросовестная реклама, демпинг.

Поэтому процесс "оптимизации сети", который проявляется в уменьшении количества высших учебных заведений, – объективный. С другой стороны, в результате оптимизации мы не можем терять производительные достижения, которые могут быть использованы в будущем. Наша страна имеет мощный университетский потенциал, и он должен использоваться во благо общества.

В этом мы должны ориентироваться в первую очередь на реализацию наших национальных интересов. Словоблудие о том, что должны учитывать "лучший европейский опыт", – это просто примитивная манипуляция. ЕС не требует от Украины закрывать университеты, а также не навязывает готовые модели построения образовательной системы. Эти вопросы очень системно и глубоко изучаются учеными Национальной академии педагогических наук. Мне очень понравились слова академика-секретаря НАПН Украины Петра Сауха: "Развитие единого европейского пространства должно происходить на основе глубокого уважения к национальным традициям в образовании и сопровождаться их взаимообогащением. Простое заимствование чужих образцов и моделей не может дать ожидаемых ''райских плодов'' синтеза цивилизационных и национально-культурных традиций".

По каждому университету следует проводить отдельную профессиональную дискуссию. Часть этой дискуссии должна быть публичной. Есть множество моделей, которые приведут к экономии бюджетных средств, в том числе честная приватизация. Я достоверно знаю, что некоторые коллективы заведений к ней уже готовы.

Университетам необходимо дать больше автономии, в том числе финансовой. По большому счету, с экономической точки зрения вуз производит образовательные и сопутствующие услуги. Покупателями этих услуг могут быть государство (через государственный заказ), а также юридические и физические лица. Это следует четко понимать и ориентироваться на удовлетворение конкретных, реальных потребностей. Ректор должен располагать рычагами экономического стимулирования лучших преподавателей. А у преподавателей, в свою очередь, должен быть интерес к высоким результатам образовательной и научной деятельности.

*Сергей Захарин – доктор экономических наук, профессор, работал в Институте высшего образования НАПН, автор более 50 научных работ по вопросам экономики и организации образования (образовательной деятельности), бывший госсекретарь МОН.

