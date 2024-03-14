Еще в одном вузе Украины сменится ректор: МОН объявило конкурс

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт им. Сикорского". Подать свою кандидатуру могут граждане Украины, владеющие государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, имеют ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее 10 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте МОН. Там указано, что срок подачи заявлений – два месяца со дня официального объявления.

Действующим ректором КПИ является доктор технических наук и профессор Михаил Згуровский, занимающий должность с 1992 года.

Напомним, предварительно замминистра образования Михаил Винницкий сообщал, что в 2024 году во многих университетах сменятся руководители. По его словам, некоторые из ректоров вузов находятся в должностях по 10-20 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в пяти университетах Украины сменятся руководители учебных заведений.

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