'Если читать в лоб и не разбираться...' Советница Лисового расставила точки над 'і' в вопросе сокращения часов украинского языка в школе

Советник министра образования и науки Елена Северенчук подробно объяснила, как происходит пересмотр Государственного стандарта начального образования и повлияет ли это на количество часов украинского языка в школе. Так, по ее словам, сначала создается рабочая группа и нарабатывается драфт документа, который и идет на общественное обсуждение. Чиновница отмечает, что Министерство образования и науки не имеет полномочий самостоятельно создавать подобный документ.

Видео дня

В заметке в Facebook она объясняет, что в предыдущей программе Новой украинской школы авторства Александры Савченко распределение было 7 "чистых" часов украинского языка и чтения исключительно на этих дисциплинах. В то же время, по программе Романа Шияна было 5 "чистых" часов на язык и чтение и еще 2 часа в курсе "Я исследую мир", которые также предусматривали реализацию результатов языково-литературной отрасли.

По ее словам, интегративный компонент давно вводится и используется в системах образования многих стран. Так, например, при изучении предметов естественного цикла учитель может предложить написать сочинение о природе, прочитать текст разного типа, обсудить их или создать интересный проект.

Однако подчеркивает Северенчук, Проект новой типовой программы изменил не количество часов, а логику их распределения. Следовательно, вместо 7 "чистых" часов, которые были в программе Савченко и вместо 5-ти, которые были в программе Шияна, в новой предлагаемой появляется 6. По ее словам, если не разбираться, то действительно кажется, что у тех учителей, которые распределяли часы по программе Савченко, теперь на час меньше. Однако это не соответствует действительности.

"А вот теперь ключевое! Проект новой типовой образовательной программы изменил не количество часов, а логику их распределения. Вместо 7-ми "чистых часов", которые были в программе Савченко, и вместо 5-ти, которые были в программе Шияна, в новой предлагаемой программе появилось 6. Если читать "в лоб" и не разбираться, то действительно кажется, что у тех учителей, которые раньше распределяли часы по программе Савченко, теперь на 1 час меньше. Впрочем, это не так", – отмечает Северенчук.

Она объясняет, что в новой программе реализация результатов государственного стандарта по языково-литературной отрасли интегрирована, потому что заложена и в предмет ЯДС. Таким образом учитель может интегрировать язык и чтение в эту дисциплину в том объеме, в котором считает нужным.

"Новая типовая образовательная программа, в отличие от старой, не определяет, какое это конкретно количество часов, потому что все очень индивидуально и варьируется от потребностей одного класса к другому. И у кого-то может быть потребность интегрировать 1 час к "чистым" 6-ти, а у кого-то 2 и суммарно получить 8. А на следующей неделе может быть иначе". А кому-то мало 6 "чистых" уроков по языку и чтению плюс тех, что интегрированы в ЯДС, поэтому спокойно можно отдать этот час к языку и иметь "чистых" 7. А на самом деле 8, а то и 9, если учитывать интеграцию в ЯДС", – говорит советник министра образования.

По ее словам проект новой программы предусматривает больше гибкости и свободы для учителей и учебных заведений. И это касается не только вопроса часов обучения украинскому языку, а в целом, для учета особенностей, условий, темпа развития коллективов.

Кроме того, Северенчук подчеркивает, что документ вынесен на общественное обсуждение, поэтому его некоторое время могут комментировать и вносить свои предложения все желающие. В частности, и предлагать увеличить количество часов на изучение того или иного предмета.

Напомним, что решение правительства уменьшить часы на изучение украинского языка в начальной школе возмутило украинцев. В частности, украинский методист Инна Большакова считает, что это преступление во время полномасштабной войны в Украине, ведь вместо того, чтобы предоставить еще один час, их количество сознательно уменьшается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН опровергли информацию о сокращении количества часов украинского языка в школе и назвали такую информацию манипулятивной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!