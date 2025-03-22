'Если не повторять – все стирается'. Учительница на примере горки с шариком объяснила, как научить ребенка математике

Ученая и преподавательница Руслана Радчук, проживающая в Германии, на примере горки с шариком рассказала, как научить ребенка математике. Она советует учителям уловить момент, когда ученик нашел правильный ответ к математической задаче, и сразу "завалить" его кучей подобных примеров, чтобы зафиксировать успех.

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На своей странице в Facebook она пояснила, что стоит представить мозг ребенка, как горку из песка, по которой катится стеклянный шарик – математическая задача. Правильный ответ находится внизу, а шарик катится и оставляет следы – нейронные связи.

С каждой последующей задачей шарик приближается к правильному ответу и в определенный момент попадает на него.

"Вам нужно уловить этот момент и сразу завалить ученика кучей подобных примеров, чтобы зафиксировать успех. Тогда в мозгу на месте тоненького следа от шарика образуется глубокая пашня, которая ведет сразу к правильному решению", – отметила Радчук.

После этого следует время от времени повторять. "Если не повторять, то в пубертате все стирается под ноль, причем достаточно быстро", – написала специалист.

Также Радчук рассказала об эффекте, когда учащиеся на уроке математики учат одну тему из программы, успешно сдают тесты, а через короткое время все забывают. Здесь дело в том, что полученные знания "ни за что не цеплялись".

"Там, где должен быть фундамент линейных функций ничего не было. Здание висело какое-то время в воздухе и растворялось. Поэтому каждый раз начиная строить следующий этаж, нужно убедиться, что все кирпичи в предыдущем фундаменте плотно подогнаны", – отметила ученая.

Она советует педагогам перед тем, как, например, переходить к теме системы линейных уравнений с четырьмя неизвестными, убедиться, могут ли они решить простое линейное уравнение.

"На эту проверку фундамента и латание дыр надо отвести достаточно времени, чтобы ученики чувствовали себя в этой теме уверенно. Тогда системы уравнений с четырьмя неизвестными идут как по маслу и сидят дольше. Сейчас спрашивала, готовы ли они к тесту. Говорят еще нужно потренировать критерии решаемости, потому что не могут отличить, когда просто ошибку совершил от того, что уравнения не имеют решения, или имеют бесконечное количество решений", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, преподаватель физики и астрономии Андрей Карбовничий считает, что 90% знаний, получаемых учащимися в школах по математике, не имеют никакого отношения к тому, что действительно им нужно уметь и знать. Кроме того, дети только зазубривают информацию, чтобы сдать вступительные экзамены, после чего забывают ее навсегда.

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