''Если не сдам – я никто, у меня нет будущего'': что не так с НМТ, который превратился в тест выживания

Украинский психотерапевт и педагог Виктория Малыш рассказала, что не так с национальным мультипредметным тестом, который сдают поступающие, и который оценивает их знания. По словам эксперта, экзамен превратился в тест выживания, а у детей возникает страх, что если они его не сдадут, то никем не станут и у них не будет будущего.

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В заметке в Facebook эксперт отмечает, что ожидать от подростков, что они эффективно справятся с четырьмя экзаменами за четыре часа в 17 лет – педагогически абсурдно. Кроме того, такая форма проверки знаний игнорирует индивидуальные различия поступающих, ведь все сведено к формуле "одинаковый формат, одинаковые вопросы, одинаковое время, одинаковое давление". Малыш подчеркивает, что это противоречит принципам индивидуального подхода в образовании.

Она говорит, что четыре часа интенсивного умственного труда без полноценного отдыха приводят к снижению внимания, усталости. В связи с этим у учеников падают результаты, а тем более не отражаются реальные знания школьников

"Образование должно готовить к жизни, развивать критическое мышление, творчество, адаптивность. Но требования к сдаче НМТ в таком формате превращают школьное обучение в старших классах в тренировку к тесту, где важны не знания и навыки, а способность нервной системы ученика "выдержать марафон", – отмечает педагог.

Несоответствия школьных программ и тех, что выносятся на тестировании приводит к тому, что ученики, даже если и учились отлично, не получат высоких баллов на экзамене. Поэтому школьники вынуждены пользоваться услугами репетиторов или посещать специальные курсы, что перегружает мозг и истощает нервную систему.

В то же время, влияет на детей и хронический стресс, вызванный воздушными тревогами, регулярными обстрелами, опытом эвакуации и тому подобное. Из-за этого снижается возможность усвоения знаний в целом и возможность их воспроизведения. Особенно это ощущается на НМТ, что делает его непригодным для объективной оценки знаний выпускников.

В результате часть школьников имеет систематические пробелы в обучении, поэтому ожидать от всех одинаковых результатов несправедливо и неэтично, уверяет Малыш.

Эксперт обратила внимание и на технические моменты, в частности отключение электроэнергии или длительной воздушной тревоги. Так, в случае возникновения таких ситуаций тестирование прерывается и продолжить его можно после исправления проблемы или отбоя. Однако, если такие случаи затягиваются более 2,5 часов, тестирование останавливается и поступающим нужно подать заявление на участие в дополнительной сессии. Психолог подчеркнула, что если такая же ситуация получится и в дополнительный период, дети просто теряют возможность сдать тест и поступить в этом году.

Кроме того, в этом году отменили возможность подать апелляцию из-за технических проблем или ошибок в заданиях.

"Еще в прошлом году, если выпускника внезапно выбрасывало из системы и ему из-за этого не засчитывалось какое-то количество выполненных заданий, у него была возможность обжаловать результат (подать апелляцию). Так же из-за опечаток или ошибок в заданиях", – пишет Малыш.

По ее словам, это еще один мощный стрессовый фактор при сдаче экзамена.

Кроме перегрузки и стресса во время НМТ, выпускники переживают значительное психологическое давление еще задолго до него. В частности, в школе постоянные напоминания о важности теста, дополнительных занятий, сравнение с другими школьниками, обесценивание из-за низких оценок и т.д. Бессознательно усиливают тревогу и родители, из-за чего у подростков возникает впечатление, что от экзамена зависит их ценность в семье и все их будущее.

В то же время в обществе навязывается идея, что только высокие баллы по НМТ дают шанс на достойную жизнь. Поэтому дети вынуждены ставить знак равенства между тестом и собственной ценностью как личности.

"Нынешняя модель оценивания – это не об образовании, не о детях, и точно не о будущем. Она о выживании системы в формате отчетности. Психологически и педагогически такая модель - токсична, изнурительная и далека от ценностей гуманного образования", – резюмировала Малыш.

Она добавила, что украинские выпускники, которые учатся в сверхсложных условиях заслуживают не тест на выживание, а на систему, которая видит в них людей, уважение и бережное отношение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница истории Мария Воротило обратилась к поступающим и их родителям из-за сдачи национального мультипредметного теста и тревожности детей. Педагог подчеркнула, что выпускники постоянно недосыпают из-за подготовки к экзаменам и ночных обстрелов. В то же время, значительная часть ее учеников уже принимают антидепрессанты в связи с этим.

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