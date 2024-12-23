'Если родители не доверяют ребенку, как он поверит в себя сам?' Психолог на примере завязывания шнурков объяснила распространенную проблему в семьях

Когда взрослые начинают работать над своим ментальным здоровьем, часто возникают определенные ситуации с детства, когда они чувствовали за что-то вину или понимали, что родители в них не верят. К примеру, распространенной проблемой является чувство вины во время ссоры родителей, хотя причина конфликта была совсем в другом.

Видео дня

Или, когда ребенок медленно завязывает шнурки, а родители спешат на работу и делают это за него, говоря: "У тебя снова не получается". Тогда ребенок привыкает к тому, что у него что-то не получается. Об этом в эфире "Утро Надежды" сказала психолог Виктория Хеймат.

По ее словам, дети испытывают уже во взрослом возрасте определенные проблемы из-за атмосферы, которая складывается в каждой семье. Такая же ситуация, когда родители слишком требовательны: ты должен учиться, приносить хорошие оценки и быть лучше других.

"Или бывает, что родители не доверяют своему ребенку. Если они ему не доверяют, то как ребенок сам себе может довериться? Есть ситуации, когда они спешат и нужно все делать быстро, а ребенок очень долго дошнуровывает свои сапожки. Тогда родители говорят: "Оставь, давай я сама это сделаю. У тебя снова так, снова не получается". И ребенок привыкает к тому, что у него не получается. Уже знает это, потому что сталкивается с этим каждое утро. И родители не объясняют, что проблема не в ребенке, что вообще нет никакой проблемы. Лучше говорить: "Ты замечательный, я люблю тебя, но сейчас мы просто торопимся и я хочу тебе с этим помочь", – сказала эксперт.

Следует спросить, можно ли ребенку помочь, и давать ему возможность просто быть. Даже если он медленно что-то делает, нужно давать возможность учиться и проявлять себя.

"Такое ощущение у ребенка формируется в детстве и вытекает уже во взрослом возрасте из-за того, что родители не спрашивали, что вы чувствуете, комфортно ли вам, не говорили, что вы не причастны к каким-либо конфликтам или недоразумениям между родителями. Бывает даже и так, что родители приглашают ребенка в этот условный треугольник: пойди скажи что-нибудь маме или пойди скажи что-нибудь папе. На самом же деле, ребенок здесь ни при чем. Родители сами должны это решать. А ребенок должен у них научиться, как сталкиваться с конфликтами, как экологически решать их без чрезмерных криков и дополнительного напряжения", – добавила психолог.

Ранее OBOZ.UA писал о 7 советах опытной мамы, которые точно пригодятся во время воспитания подростков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!