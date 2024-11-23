'Если слова не действуют, вызывайте полицию!' Образовательный омбудсмен дала четкие указания учителям по поводу учеников-нарушителей

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала учителей в Украине действовать в правовом поле в отношении школьников-нарушителей. Она отметила, что педагогам не следует становиться в позицию жертвы и не стоит бояться вызвать полицию.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook. Так Лещик отреагировала на сообщение директора гимназии из Каменского Андрея Олийника, который в сети рассказал о том, что ученики позволяют себе включать в школах русскую музыку, разрисовывать стены, портить школьное имущество, чтобы снять видео в Tik-Tok и курить вейпы.

В то же время Олийник отмечает, что учителя не вызывают в таких случаях полицию, поскольку им "не позволяет совесть портить жизнь родителей, на которых будет составлен админпротокол".

По словам Лещик, жалость не приводит к хорошим последствиям и, возможно, это будет не порчей жизни детей или родителей, а наоборот, станет спасением.

"Если каждый ученик будет понимать, что за его проступки есть наказание для него и родителей, то, думаю, количество таких случаев уменьшится. Поэтому советую в таких случаях вызвать полицию, чтобы был составлен админпротокол на учеников или родителей, чтобы такое поведение не осталось без реагирования. Отсутствие реагирования дает чувство вседозволенности не только ученикам-нарушителям, но и другим ученикам", – написала образовательный омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лещик отметила, что в Украине антибуллинговое законодательство распространяется только на детей до 18 лет, поэтому те, кто учится в заведениях профессионального и высшего образования, незащищены от буллинга. Поэтому наказать преподавателя за травлю студента практически невозможно.

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