''Есть ли что-то такое, чего ты не знаешь?'' Еще одно видео с украинским школьником-умником стало вирусным

Сеть снова покоряет видео со школьником, который, несмотря на свой юный возраст, много знает об Украине. На этот раз он отвечал на вопросы о самой маленькой и самой большой области нашей страны.

Видео дня

Вопрос мальчику задавала блогер Мария Панькив. В своем видео, которое за сутки собрало уже более 22 тысяч просмотров и полторы тысячи распространений, она поинтересовалась, есть ли хоть что-то, чего он не знает, потому что на каждый поставленный вопрос школьник дает правильные или почти правильные ответы.

Интересно, что мальчик также назвал площадь Украины. И хотя в комментариях заметили, что он забыл сказать слово "тысячи", указав лишь число 603 квадратных километра, другие пользователи отмечают, что далеко не каждый знает и то, что в ответе должно быть "603".

