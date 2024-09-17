Есть несколько вопросов: почему идея установки металлоискателей в школах Украины вызвала дискуссии

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Украине с оружием и разного рода боеприпасами. Риск, что такие опасные предметы могут оказаться в школах, в руках детей, обосновывает необходимость установления в образовательных учреждениях рамок-металлоискателей. Однако в школах сомневаются в вероятности реализации такой идеи.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Соответствующее мнение глава МОН озвучил во время выступления в рамках Саммита первых леди и джентльменов, уже в четвертый раз организованного первой леди Еленой Зеленской. Лисовой отметил необходимость усиления мер безопасности в учебных заведениях с учетом современных реалий.

"К сожалению, каждая школа, каждое украинское учебное заведение должно быть оснащено рамками на входах, сигнализацией, пожарной сигнализацией, там должен быть офицер безопасности. Каждое учебное заведение должно иметь закрытый периметр и контроль доступа, видеонаблюдения", – сказал министр образования и науки.

В то же время в школах возникли вопросы, в частности, по установлению рамок. В учебных заведениях пока нет понимания, как можно реализовать столь масштабную идею. В частности, директор средней общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №128 города Киева Олег Сайко озвучил несколько вопросов, на которые пока нет ответов.

В первую очередь он обратил внимание на высокую стоимость рамок. По словам педагога, самый дешевый арочный металлодетектор стоит 40 тысяч гривен, тогда как в каждой школе по несколько входов. В масштабах страны это будет сумасшедшая сумма. Тем более, если учитывать, что кроме школ есть еще ПТУ, колледжи, музыкальные и художественные школы.

Кроме того, наличие рамок на входах в школу будет вызывать очереди и давку, особенно зимой, отметил директор.

Еще один вопрос, на котором акцентировал Сайко – вероятные коррупционные риски. Ведь если деньги на рамки таки найдутся, то кто-то выиграет соответствующий тендер.

"Поэтому деньги могут быть не совсем выброшены. Кому-то и понадобятся", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также на четвертом Саммите первых леди и джентльменов Лисовой говорил о том, что дресс-коды в школах восстанавливать нельзя в любом случае, отмену медалей государственного образца вынесут на общественное обсуждение, а возвращение детей-беженцев в Украину сегодня – главная задача власти.

– Также Лисовой считает, что молодежь поступает в те учреждения высшего образования, где привлекательно, а не там, где они получат льготы. Чтобы абитуриенты выбирали учиться в Украине, Министерство образования и науки работает над реформой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!