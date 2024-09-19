Есть технические моменты: Винницкий сообщил, когда все поступающие получат сертификаты на гранты
Украинские абитуриенты должны до конца недели, 22 сентября, получить сертификаты на грант. Сейчас возникли технические проблемы, ведь некоторые поступающие зачислились позже.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона. По его словам, уже четырнадцать с половиной тысяч поступающих имеют уведомления о получении гранта.
"У нас в этом году будет 16 тысяч человек, получивших грант. Мы уже отправили четырнадцать с половиной тысяч сообщений. Еще есть определенные технические моменты с некоторыми зачислениями, кто-то поздно зачислился. Но я думаю, что к концу недели уже все, кто может претендовать на грант, получит соответствующие уведомления", – сказал Винницкий.
Чиновник отметил, что в Украине действует пилотный проект, поэтому он зависит от года сдачи вступительного экзамена. В частности, в этом году было 4 предмета на НМТ, а прошлых – из трех и имело другую форму.
В то же время, если студенты переводятся в другие учебные заведения, то гранты переходят вместе с ними. Однако Винницкий отметил, что перевод запрещен во время первого года обучения.
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