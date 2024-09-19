Есть технические моменты: Винницкий сообщил, когда все поступающие получат сертификаты на гранты

Украинские абитуриенты должны до конца недели, 22 сентября, получить сертификаты на грант. Сейчас возникли технические проблемы, ведь некоторые поступающие зачислились позже.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона. По его словам, уже четырнадцать с половиной тысяч поступающих имеют уведомления о получении гранта.

"У нас в этом году будет 16 тысяч человек, получивших грант. Мы уже отправили четырнадцать с половиной тысяч сообщений. Еще есть определенные технические моменты с некоторыми зачислениями, кто-то поздно зачислился. Но я думаю, что к концу недели уже все, кто может претендовать на грант, получит соответствующие уведомления", – сказал Винницкий.

Чиновник отметил, что в Украине действует пилотный проект, поэтому он зависит от года сдачи вступительного экзамена. В частности, в этом году было 4 предмета на НМТ, а прошлых – из трех и имело другую форму.

В то же время, если студенты переводятся в другие учебные заведения, то гранты переходят вместе с ними. Однако Винницкий отметил, что перевод запрещен во время первого года обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, получит ли студент грант, если уже заплатил за обучение.

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