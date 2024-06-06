Эстонские школьники стали абсолютными лидерами в Европе по уровню знаний и навыков. Почему это заслуга учителей и в чем секрет их подготовки

Эстонские 15-летние школьники показали одни из лучших результатов в исследовании PISA-2022. В частности, среди европейских стран Эстония разделяет 1-2 место по математике вместе со Швейцарией, 1-2 с Ирландией по чтению и имеет 1-е по науке.

Такой успех министерство образования этой страны связывает также с профессиональными навыками педагогов. По мнению управленцев, именно они оказали решающее влияние на достижения учеников, передает Новая украинская школа. Известно, что средний возраст у эстонских учителей – 49 лет и он самый высокий в Европе.

Для того чтобы стать учителем в Эстонии, можно пройти программу начальной педагогической подготовки на уровне бакалавриата или магистратуры. В случае, если студент закончил другую отрасль, он должен завершить магистерскую программу по педагогике. Также учителя могут подтвердить свою квалификацию через специальные оценки профессиональной организации педагогов.

В то же время, в этой стране, чтобы работать в школе, необходимо иметь знания по эстонскому языку на уровне С1.

Подготовка будущих учителей предполагает базовое получение образования. В частности, она состоит:

общеобразовательное обучение – углубление понимания того, что происходит в человеке, обществе и окружающей среде. Необходимость проявлений толерантности и демократии. Развитие навыков общения, самовыражения, знания и иностранных языков, умение использовать информационно-коммуникационные технологии;

изучение конкретного предмета или специальности – приобретение предметных или профессиональных знаний и умений, системного представления о человеке, окружающей среде, обществе и умении относиться к ним со стороны предмета или специальности;

профессиональное обучение – приобретение профессиональных знаний и навыков, описанных в профессиональном стандарте;

– приобретение профессиональных знаний и навыков, описанных в профессиональном стандарте; дипломная работа или экзамен соответствующего уровня высшего образования, предполагающих педагогическое исследование.

Для того чтобы самостоятельно работать в учебном заведении, учителя должны пройти вступительную фазу – профессиональный год. Обычно он проходит в учебном заведении, где в будущем будет работать педагог.

Благодаря этому периоду начинающий учитель получает поддержку при адаптации к профессии. Для этого школа готовит специальную программу поддержки, а педагог получает наставника, имеющего не менее трех лет опыта работы и проведения супервизи.

Кроме того, специалист, который будет помогать молодому педагогу адаптироваться, должен пройти. программу подготовки в университете, прежде чем занять эту должность.

В преддверии завершения профессионального года молодой педагог должен подготовить анализ времени, которое он проработал в учебном заведении. В то же время, наставник дает письменный отзыв о работе начинающего учителя на основе своих наблюдений. После того, как руководитель школы изучит документы, он решает получит ли работник образования сертификат о прохождении программы поддержки профессионального года или нет.

Несмотря на успешные показатели учащихся на PISA, в Эстонии существует проблема нехватки учителей. В частности, из профессии часто уходят молодые педагоги. Это возникает из-за чрезмерной нагруженности в подготовке к урокам, низких зарплат, недостаточного баланса между работой и личной жизнью, недоразумения с администацией и т.д.

Для того чтобы стимулировать педагогов оставаться в профессии, в стране применяют разные формы поощрения.

В частности, молодым учителям в первые три года выплачивают около 12 тысяч евро (526 тысяч гривен, или по 14 600 гривен в месяц в течение трех лет). Однако в таком случае педагог должен проработать в школе на протяжении 5 лет.

Кроме того, учителя получают возможность профессионально обучаться и развиваться, повышая свою квалификацию.

В то же время, в Эстонии педагоги могут самостоятельно выбирать план урока, количество часов на изучение отдельного материала и учебники. В учебных заведениях есть собственные учебные программы.

Облегчаются условия проверки итоговых работ. В частности, дети обычно выполняют контрольные на онлайн-платформах, а в школах используют электронные журналы. Кроме того, в учебных заведениях есть образовательный технолог, обучающий педагогов овладевать цифровыми инструментами.

В школах создается круг поддержки и равных отношений. Дети могут свободно общаться с учителями и директором, все общаются на "ты". Также организуются разные события со всеми участниками образовательного процесса.

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