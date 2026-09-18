"Это дискредитация реформы". Что выявила проверка в лицее Черновцов, прославившемся на всю Украину из-за сырой моркови

В Черновицком лицее № 9, помимо сырой целой моркови, которую подали школьникам на завтрак, выявили и другие нарушения, в частности в состоянии пищеблоков. Мониторинговый визит состоялся на второй день после того, как в соцсетях распространили фото, на котором детям в одноразовой посуде подали целую морковь, хлеб и творожную запеканку.

Об этом на брифинге рассказала заместитель начальника ОВА Оксана Сакриер, сообщает Суспільне. В работе столовой были выявлены нарушения в функционировании системы управления безопасностью пищевых продуктов (HACCP), неудовлетворительное состояние пищеблоков, создавались риски загрязнения продуктов, персонал не был обеспечен санитарной одеждой, а готовые блюда для старшеклассников доставляли в емкости, не поддерживающие необходимый температурный режим.

"Если спросите меня лично, то я и мой ребенок дома именно так и едим морковь, но это индивидуальный подход. Здесь важным был вопрос подачи, в той же посуде, и дискредитации самой реформы, а это недопустимо, ведь впервые государство дало возможность накормить всех учеников. Дело было не в моркови, главное в том, что мы выявили нарушения стандартов HACCP", — сказала Сакриер.

Помимо лицея № 9, фирма "Алгоритм" организует питание в 14 школах области, но в других заведениях нарушений не выявили. В черновицком лицее все из них устранили.

В то же время правоохранители возбудили уголовное дело после жалобы на организацию питания в лицее. Дело расследуется по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Каролина Марышева.

Санкция статьи предусматривает штраф от 17 000 до 51 000 гривен или до трех лет пробационного надзора, ограничения свободы или лишения свободы. В настоящее время в полиции проводится досудебное расследование.

Советник фирмы-подрядчика, отвечающей за питание, Василий Пацарнюк рассказал, что уголовного правонарушения со стороны подрядчика при организации питания не было.

"Если возбуждается уголовное дело, то его возбуждают по конкретному факту. Затем проводят первоначальное расследование и решают, есть ли основания продолжать дело. В данной ситуации они сейчас разбираются. Дело ведь возбудили не против нас, а по факту. А если брать сам факт, то дать ребенку морковь — это преступление?", — говорит Пацарнюк.

Он считает, что нормы питания фирма не нарушила — блюда подали в соответствии с меню, просто не успели порезать морковь, ведь это был первый день работы и новое помещение, где находились 650 детей.

Как известно, с 1 сентября в Черновицкой области бесплатное горячее питание должны получать почти 100 тысяч школьников. Ученики один раз в день будут бесплатно завтракать или обедать в школе. На эти нужды на первый семестр область получила 270 миллионов гривен государственной субвенции. В некоторых заведениях еду готовят работники школьных кухонь, в других — питание обеспечивают предприниматели по договорам.

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