'Это фейк, созданный ИИ'. Что за скандал разгорелся вокруг Татьяны Вакуленко и почему педагоги массово ее поддерживают

Вокруг директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко разгорелся скандал: в сети опубликовали аудио, где она якобы использует брань в адрес потенциальной участницы национального мультипредметного теста. Чиновница заверила, что аудио грубо смонтировано и не является полным фрагментом разговора с участником диалога и нарезано так, чтобы разрушить ее профессиональную репутацию и нанести личный вред.

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Об этом Вакуленко написала на своей странице в Facebook. Она также подчеркнула, что ни в этом, ни в любом другом разговоре ни разу не употребляла оскорбительных слов в отношении участников экзамена. Руководительница УЦОКО отметила, что обратилась в полицию, ведь имеет полный комплект документов по случаю.

По словам Вакуленко, 27 мая в апелляционную комиссию УЦОКО поступило заявление о необходимости принятия положительного решения о регистрации участницы в дополнительный период, которое сопровождалось обращением от адвокатского бюро. В документе отмечалось, что девушке не удалось подать заявку во время основного периода из-за проблем в системе.

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"В обращении от адвокатского бюро в качестве доказательства того, что потенциальная участница считает, что она успешно зарегистрировалась, добавлены скриншоты переписки заявительницы с ее друзьями, в которых подростки общались на русском языке и использовали друг к другу обращения в форме сквернословия", – написала Вакуленко.

Она отметила, что в основной период регистрации, который длился с 5 марта по 2 апреля, догружать документы можно было еще до 7 апреля, а никаких проблем с сервисом не было. В УЦОКО исследовали регистрацию девушки. Согласно данным, она создала первый кабинет 8 марта в 0:04:15, частично заполнив информацию, однако не загрузила документ, который подтверждал бы наличие полного общего среднего образования и не отправила информацию на обработку в региональный центр. В связи с недостаточным количеством необходимых документов, кабинет участницы был удален.

"В пределах всего основного периода регистрации в этот кабинет входили только один раз – 08.03.2026 в 9:08:23. По сути регистрация не была завершена, ведь заявительница не подтвердила желание участвовать в НМТ путем отправки документов на обработку, поэтому оснований для обработки материалов регистрации у регионального центра оценивания качества образования не было. Поэтому, в соответствии с утвержденными правилами, кабинет заявительницы был удален 29.04.2026 в 0:40:41", – объяснила Вакуленко.

Девушка создала новый кабинет во время дополнительного периода, добавив все необходимые документы, однако апелляционная комиссия, рассмотрев заявление, приняла решение об отказе. Впоследствии Вакуленко поступил звонок от мужчины, который указал, что представляет интересы участницы НМТ и в течение 10 минут, как уверяет директор УЦОКО, унижал ее, систему украинского образования, давил на чиновницу и угрожал увольнением.

Также по словам Вакуленко, когда она уточняла, почему среди доказательств, которые адвокатское бюро просило приобщить к апелляционному заявлению, были приведены скрины переписки подростков с сквернословием. Впоследствии к ней обращались чиновники в Верховной Раде с просьбой посодействовать ситуации, мол это ребенок пропавшего военнослужащего. Однако никаких документов об этом УЦОКО не получал.

"К сожалению, я не записывала этот разговор, но убеждена, что полная версия записи есть у лица, которое представилось как г. Егор и которое, вероятно, распространило грубо смонтированное, фрагментированное аудио нашего разговора", – указала директор УЦОКО.

"Ни я, ни другие должностные лица УЦОКО "не принимают каких-то мер", чтобы сохранить свои должности и помочь "избранным детям". Мы построили систему, основанную на ценностях, среди которых равенство и справедливость являются основополагающими, и, да, на правилах. Понимаю, что "соблюдение правил" в период войны иногда звучит формально и бездушно, но они важны, чтобы система работала адекватно, чтобы все участники имели равные права и одинаковые шансы для поступления", – добавила она.

Татьяну Вакуленко поддержали педагоги. Обратилась в сети ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова, которая отметила, что аудиозапись, которая распространяется по сети – откровенный фейк создан искусственным интеллектом, а канал, который это распространил – занимается пропагандой срыва мобилизации .

Также в соцсетях обратился образовательный эксперт Сергей Дятленко, который указал, что люди настолько свирепствуют из-за сдачи НМТ, что опускаются до откровенных фальсификаций. По его словам, согласно проведенному им опросу, лишь небольшая часть людей поддерживают отмену такого экзамена. Поэтому специалист посоветовал не вестись на провокации и держать голову холодной.

"Я взрослый человек и знаю, что в природе есть сезонность. Так же есть сезоны, когда все вокруг любят учителей (ко Дню Учителя), ненавидят врачей (когда заболеют) и атакуют ВНО/НМТ, когда приходит пора его сдавать и получать результаты. Но даже я удивлен нынешнему давлению на НМТ и Украинский Центр оценивания качества образования (УЦОКО) и, в частности, на его руководительницу – Татьяну Вакуленко. Свирепствуют даже те прихвостни, кто должен был бы защищать права людей и те, кому доверили быть на страже интересов государства. Свирепствуют настолько, что опустились до откровенных фальсификаций", – написал Дятленко.

Поддержал Вакуленко и победитель премии Global Teacher Prize 2023 года – учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Педагог отметил, что легко поддаваться соблазну распространять сообщения с фальсифицированными аудиозаписями, что показывает медиаграмотность населения, а также обвинять и хейтить Вакуленко. Зато гораздо труднее защищать качественную систему и людей, которые работают на положительный результат государства.

"Проводить НМТ в условиях войны - это не просто. Как и держать систему образования. Как и проводить уроки ежедневно несмотря на обстрелы, несмотря на потери, несмотря на системный террор со стороны России. В таких условиях мы должны держаться единства, поддерживать и защищать те вещи, которые действительно оберегают наше образование и нашу структуру. Легко поддаваться соблазну пошарить сообщения с фальсифицированными аудиозаписями (это, кстати, о нашей медиаграмотности на широком уровне). Легко отменить, обвинить и хейтить. Гораздо важнее (труднее?) защищать качественные системы и защищать людей, которые действительно работают на положительный результат для государства. И здесь нет полутонов. Стоит называть вещи своими именами", – написал Пройдаков.

Присоединился к словам поддержки и финалист Global Teacher Prize Ukraine 2024, учитель информатики Александр Думишинец. Он также подчеркнул, что аудиозаписи сфабрикованы, а репутацию Татьяны Вакуленко, которая работает на будущее государства, пытаются опорочить.

"Я знаком с госпожой Татьяной много лет. Найти настолько преданного своему делу, честного и справедливого человека, чрезвычайно трудно. Это человек, который во времена ковида, а теперь и в условиях полномасштабного вторжения, делает невозможное, и борется за то, чтобы наши дети имели право на справедливое, прозрачное и независимое поступление в ЗВО. Чтобы ни одна коррупционная схема не вернулась в украинское образование. Это система, которую Татьяна Вакуленко и ее команда держат на своих плечах под обстрелами и воздушными тревогами", – написал Думишинец.

В то же время призвал успокоиться тех, кто распространяет фейковую запись народный депутат и член Комитета по вопросам образования и науки Роман Грищук. Он подчеркнул, что был свидетелем ситуации с самого начала и посоветовал подумать над своей репутацией тем, кто пытается опорочить ее директору УЦОКО.

В комментариях под сообщением Вакуленко многие педагоги и чиновники выразили свои слова поддержки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор УЦОКО отчиталась в Раде из-за скандала в Одессе, где выпускники сдавали экзамен более 13 часов.

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