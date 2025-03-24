'Это не просто укрытие'. Лисовой анонсировал появление в Украине полноценных подземных школ

В Украине идет строительство подземных школ со всеми необходимыми для обучения составляющими. Уже удалось отстроить и модернизировать 178 учебных заведений.

Видео дня

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в эфире "Ми – Україна". По словам чиновника, дети впервые за четыре года смогли выйти на офлайн обучение и увидеть своих одноклассников и учителя не через экран гаджета.

"Мы создаем самое безопасное заведение. У нас очень много детей на прифронтовых общинах и эта наша программа по строительству подземных школ, 178 школ мы сейчас построили, укрытий разной конструкции. Но сейчас мы вышли именно на этап, когда уже нельзя модернизировать старые укрытия. Надо строить фактически подземные школы, и мы строим, именно это корректное название – подземная школа. Потому что у нее есть все составляющие школы: есть аудиторный фонд, есть социальные пространства, есть зона для двигательной активности, есть зона для питания", – сказал Лисовой.

"Это полноценное пространство и я сегодня очень радуюсь, когда мы видим детей, которые за четыре года, это ученики начальной школы, впервые вышли в физическое пространство, впервые смотрят на учителя не через экран гаджета", – добавил он.

Напомним, в Украине продолжается строительство 139 подземных школ. Объекты сводятся в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской и Сумской областях. Открытие учебных заведений планируется до 1 сентября 2025 года.

Первое безопасное учебное заведение появилось в Харькове в 2023 году на станциях метро. Позже появилась и подземная школа, в которой может учиться около 900 детей. Помещение имеет 20 классных комнат и оснащено всеми необходимыми условиями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядит третья подземная школа в Запорожье, которая может вместить 1000 учеников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!