''Это негуманно''. Бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук назвал главное отличие НМТ от ВНО

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук указал на главное отличие национального мультипредметного теста от внешнего независимого оценивания. По его словам, гуманная составляющая ВНО имела приоритет, а те, кто не разделял такого мнения, выходили из команды.

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Об этом Ликарчук рассказал в заметке в Facebook. Он пояснил, что организаторы ВНО действовали только в интересах участников экзамена. А в случае малейших сомнений относительно чрезмерной сложности какого-то элемента экзамена, от такого положения отказывались.

"Коллеги хорошо знают, что моя позиция, как тогдашнего директора УЦОКО, была акцентирована, среди прочего, на следующем: "Действуем только в интересах участников ВНО" и "Если есть хоть малейшие сомнения в том, что какой-то организационно-технологический элемент ВНО является нечувствительным или слишком сложным для тех, кто его сдает, мы от такого элемента отказываемся". Иными словами, гуманная составляющая ВНО была постоянным приоритетом. Откровенно скажу, что те, кто это мнение не разделяли, в нашей команде не держались", – поделился Ликарчук.

Он отметил, что НМТ стало не гуманным по отношению к участникам, которые его сдают. Кроме того, экс-чиновник обратил внимание на то, что согласно мнению значительной части работников вузов, результаты экзамена практически не отражают реальное состояние знаний абитуриентов.

Такую позицию бывший директор УЦОКО выразил поделившись сообщением психотерапевта и педагога Виктории Малыш. Специалист указала на то, что экзамен превратился в тест выживания, а у детей возникает страх, что если они его не сдадут, то никем не станут и у них не будет будущего.

"Поэтому и распространяю в группе сообщение, в котором очень точно и объективно освещены некоторые технологические процессы НМТ, которые реально делают его токсичным для участников", – написал Ликарчук.

Сама же Малыш отмечает, что ожидать от подростков, что они эффективно справятся с четырьмя экзаменами за четыре часа в 17 лет – педагогически абсурдно. Кроме того, такая форма проверки знаний игнорирует индивидуальные различия поступающих, ведь все сведено к формуле "одинаковый формат, одинаковые вопросы, одинаковое время, одинаковое давление".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница истории обратилась к поступающим и их родителям из-за НМТ.

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