'Это отдельный вид издевательства над детьми'. В сети разгорелась дискуссия из-за имени мальчика: что с ним не так

Пользователь социальной сети Threads обратилась к родителям, чьи дети рождаются во время большой войны, с просьбой не называть детей именами на российский манер. Для примера она взяла мужское имя Єлісєй.

В своей заметке автор пишет, что для нее это отдельный вид издевательства над детьми. Однако с ее мнением согласились далеко не все – в комментариях разгорелась дискуссия.

Пользователи, которые не поддержали мнение автора, пишут о том, что это не ее дело, как родителям называть собственных детей. И что люди почему-то только и ищут поводов для того, чтобы травить своих. Также в комментариях вспомнили о том, что с таким именем есть и военные, которые сейчас защищают нашу страну, поэтому автор не имеет права на критику. Однако, были и те, кто поддержал девушку, указав, что на самом деле это как маркер – чтобы распознать своих. Также вспомнили о других примерах имен на русский манер – вроде Нікіта, Кіріл, Даніїл и так далее.

"Давайте сейчас придумаем за что еще можно травить своих же? Ну конечно, за имя! Какая-то непонятная Соломия, будет давать советы, как родителям называть своих детей? Девушка, вы в своем уме????", "Это древнееврейское имя с очень хорошим значением. Читайте как Єлисей, а не перекручивайте на русский лад и будет вам счастье. Не всем Миколами быть", – пишут автору в комментариях. Также одна из пользователей написала, что ее муж Єлісєй служит в ВСУ и спросила у автора, защищает ли она также страну, как военная. На это девушка ответила, что она благодарна ее мужу, и не говорила, что люди с таким именем плохие. Ее пост направлен на то, что называть детей на российский манер во время войны с ними – это неправильно.

Те, кто понял, к чему вела автор, поддержали ее. Одна пользователь даже поделилась историей, как в ЗАГСе стала свидетелем того, что работница уговаривала отца записать сына украинским именем Гліб, а не Глєб, как он хотел сначала.

Стоит сказать, что Єлисей – это мужское имя древнееврейского происхождения, крестильное имя. В украинский язык попало через церковнославянское посредничество из греческого языка, в который было заимствовано из иврита (ивр. אֱלִישַׁע – "Бог – спасение"). Украинские формы имени: Єлисе́йко, Єлисе́єнько, Єлисе́єчко, Єлисе́йчик, Оли́сь, Оли́сько.

