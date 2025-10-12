Никогда так не говорите: какую ошибку делают взрослые в общении с мальчиком по имени Герман

Украинский редактор Ольга Васильева рассказала, как правильно сокращать украинские имена. В частности, она привела пример на мужском имени Герман.

Как объясняет языковед, в украинском языке, в отличие от русского, разговорные, ласкательные и сокращенные формы мужских имен не заканчиваются на -а, -я. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Продолжу тему сокращения украинских имен на конкретном примере. Мальчика зовут Герман, но кое-кто умудряется называть его Герой", – пишет редактор и объясняет, что Гера – это женщина, верховная богиня древнегреческой мифологии. А на украинском языке правильно говорить с нулевым окончанием или -(к)о.

"Мое окружение называет Германа так: Герусь, Гермась, Герко, Германко, Германчик, Герчик", – добавляет она.

