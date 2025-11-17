'Это открытая атака на украинского учителя'. Доктор философии забила тревогу из-за идей образовательного комитета ВР

Доктор философии по образовательным и педагогическим наукам Оксана Хомич забила тревогу из-за идеи Комитета по вопросам образования, науки и инноваций по увеличению педагогической нагрузки на учителей с 18 часов в неделю до 22. Из-за чего, более 70 тысяч школьных преподавателей могут потерять работу. По словам педагога, подобная ситуация указывает уже не на кризис в образовательном пространстве, а на открытую атаку на учителя и идею школы, как центра знаний и национальной устойчивости.

В заметке в Facebook Хомич отмечает, что кроме увеличения нагрузки, с учителями также хотят разорвать бессрочные договоры и заставить их подписывать контракты от года до пяти и увольнять всех, кто не согласится с условиями. А также, урезать надбавки за опыт, звание и престижность труда. По ее словам, подобные решения приведут к "вымыванию мозгового и морального капитала нации".

"Ситуация, которая сейчас происходит в образовательном пространстве, – это уже даже не кризис, а открытая атака на украинского учителя, на саму идею школы как центра знаний, культуры и национальной устойчивости. Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций инициировал изменения в бюджет-2026, которые могут лишить работы более 70 тысяч учителей Это не просто цифра, а вымывание мозгового и морального капитала нации. Это если бы мы собственноручно уничтожали тех, кто формирует мышление будущих поколений. Это не реформа. Это медленное удушение системы образования, которую еще держат на плечах тысячи учителей: истощенных, но преданных своему делу", – отмечает автор сообщения.

Она подчеркивает, что на ситуацию никак не реагирует министр образования и науки, который превратился в "образовательного барбера без всякого содержания". Хомич указывает, что когда учитель унижен, то падает государство. По ее словам, за подобные решения должны отвечать авторы проектов, которые их предлагают. Авторов проекта необходимо отстранить от государственных должностей, ведь они разрушают образование, а не реформируют его.

"У каждого решения есть конкретные авторы: с именами и фамилиями. Поэтому когда мы говорим "Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций", не избегаем персональной ответственности. Это конкретные люди, которые своими руками забивают последний гвоздь в гроб украинского образования. Их надо отстранить от любых государственных должностей, потому что они не реформаторы, а разрушители. Они не строят, а выкорчевывают все живое. И самое страшное, что они делают это под маской "улучшения" и "обновления", – добавляет Хомич.

Она отмечает, что украинское образование стоит на грани выживания и если ввести предложенные изменения, то уже завтра некого будет спасать. Ведь, учителя – это последняя передовая позиция человечности, который держит общество от окончательного распада. И будут молчать педагоги до определенного момента, однако среди них уже назревает толчок к взрыву.

Напомним, профсоюз работников образования и науки Украины обратился к Верховной Раде с требованием не увеличивать нагрузку для учителей с 18 до 22 часов. По словам объединения, если это произойдет, то более 70 тысяч педагогов потеряют работу. В обращении выражен категорический протест относительно предложенных народными депутатами изменений в государственном бюджете.

