''Это профанация образования''. Украинцы раскритиковали 19-летнего студента-рекордсмена, который одновременно учится в пяти вузах

В социальной сети Facebook возникла дискуссия вокруг 19-летнего студента-рекордсмена, который одновременно учится в пяти учреждениях высшего образования. Внимание на такую новость обратил украинский исследователь и доктор философии Максим Мацала, раскритиковав рекорд юноши.

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Под постом пользователи сети высказали свое мнение. Так украинцы назвали парня "собирателем дипломов" и удивлялись, как он может одновременно учиться в стольких вузах. Кроме того, они предположили, что такое возможно на гуманитарных направлениях, а на технических – вряд ли.

"Это профанация образования, антирекорд".

"Я свое мнение уже высказывала в ФБ (и родителям негде уже деньги приткнуть, и ребенок в 19 никак не определится чего хочет, и в Германии, например, такой абсурд невозможен). А у нас – "рекорд".

"Он гуманитарий с отличной памятью, специальности пересекаются. Не уверен, что при обучении по физике, математике и т.п. такое было бы возможно".

"В этом сущность нашего лжеобразования! Одновременно 5 специальностей! Сборщик дипломов!"

"Если бы он на 5 технических специальностях учился, то бы чудо было, а на таких можно и на 10, тем более там 4 заочка. Еще и видимо пересекаются предметы, поэтому перезащита идет".

"Поучится в пяти университетах и получит пять никому не нужных дипломов".

Напомним, 19-летний Артур Коваленко из поселка Людмиловка Николаевской области стал самым молодым украинцем, который учится одновременно в пяти университетах. С 2022 по 2024 год он учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко на специальности "Политология". Однако решил не ограничивать себя одной образовательной траекторией.

Коваленко также является лауреатом премии Президента Украины, общественным деятелем и волонтером, а также автором книги "От рода к народу".

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