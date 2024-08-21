'Это реинкарнация комсомола'. Львовский преподаватель обратился к критикам объединения всемирной истории с историей Украины

Украинский преподаватель и историк Роман Лехнюк обратился к критикам объединения всемирной истории с историей Украины. Педагог отметил, что прежде чем эмоционально выражаться, противникам такого решения следует более подробно ознакомиться с программой интеграции.

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В своих раздумьях на страницах издания Zaxid.net он отмечает, что за критикой хочется видеть альтернативные инициативы, но этого нет. По словам Лехнюка, рекомендации критиков объединения предметов превратят школу в реинкарнацию комсомола, только под украинскими патриотическими лозунгами. Они ведь имеют мало общего с формированием сознательного гражданина, который сможет критически мыслить.

"Интересные предложения, которые, к сожалению, имеют мало общего с формированием сознательного гражданина и члена сообщества, способного к критическому мышлению. Потому что эти предложения – это превращение школы в реинкарнацию комсомола, только под патриотическими украинскими лозунгами. Не к этому мы должны стремиться ради успешного развития нашего общества", – пишет историк.

Он объясняет, что критики не разобрались с тем, что часов на изучение истории в случае введения объединенного предмета станет больше.

Кроме того, дисциплина будет предусматривать получение знаний в соответствии с возрастными особенностями школьников. В частности, в 5-6 классах более обзорно, в 7-9 немного глубже и с углублением в ключевые темы в старшей школе. Однако чтобы понимать, как это будет выглядеть и работать, нужно быть "в теме".

"Если бы целью было разобраться, а не искать "измену", то можно было бы найти в "Концептуальных началах..." информацию, что в случае внедрения единого курса истории часов станет немного больше, чем теперь: в 5-6 классах - по 2 часа; в 7–8-х – по 3, в 9–м – 4 часа; в 10–12 классах – по 3 часа (а в профильных исторических классах – 6 часов)", – добавляет преподаватель.

Лехнюк говорит, что невозможно понять Русь без контекста Западной Европы или Византии, или рассказывать о политических и культурных процессах раннемодерных времен на территории Украины без основательных разговоров о Реформации, Контрреформации, Ренессансе или Барокко. В то же время у школьников есть несколько уроков на все. Это становится одной из причин, почему ученики завершая обучение, не имеют знаний по истории.

Поэтому, по мнению преподавателя, презентация идейных устоев должна была стать шансом для основательной дискуссии. Несмотря на это, пока шло публичное обсуждение, в котором могли принять участие все желающие, диалога почти не возникало. Но когда же положение было обнародовано, оно вызвало шквал критики.

По словам педагога, стоит дискутировать о проблемах педагогического образования и учителей, которым реализовывать основы, ведь в Украине недостает педагогических кадров, а не выражать "зраду" в социальных сетях. Ведь из-за чрезмерной нагрузки, бюрократии, малой зарплаты вводить изменения впоследствии может быть некому.

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