'Это сказка для детей или взрослых?' Книга в переводе Сергея Жадана смутила украинцев

В сети удивились переводу книги американского писателя Адама Менсбаха, которую перевел общественный деятель и писатель Сергей Жадан. Издание называется "Баю, б**ха, бай" (Go the f*ck to sleep – оригинал). Украинцы не могли понять, для кого написана сказка – для взрослых или детей.

Сообщение появилось на странице в Facebook декана одного из харьковских университетов Максима Жидко. Он признался, что хочет понять логику, этику и эстетику произведения.

Что же, считаю, тема психология мужчины и психология отца раскрыта. Что ж, думаю, тема "психология мужчины" и "психология отца" раскрыта. Один вопрос – зачем так? Даже если это постмодерн или постпостмодерн. Поймите верно, я не ради хейта, я действительно пытаюсь понять логику, этику и эстетику", – написал педагог.

Украинцы писали свои догадки, для кого эта книга.

"Я могу ошибаться, но мне кажется, что книга сделана не для детей, а для уставших родителей, которые могут поржать или поплакать над тем вдвоем, потому что еще делать".

"Это книга – прикол. Дарится новым родителям по-приколу. Никто из адекватных родителей эту книгу детям не читает".

"Может, это такая попытка показать такого 'broken" отца/мать, такого, что очень уставший, злой, как будто и любит ребенка, но и калечит одновременно. Темная сторона родительства? Такая темная книга, иллюстрации особенно темные".

"Я считаю это деградацией, мои бывшие друзья это поддерживают и восхищаются этим и считают, что в этом есть смысл. Наши дороги разбежались, потому что у нас разные ценности".

"Действительно грустно и невесело. Потому что какая-то часть будет считать это оригинальным и модным. И именно так будет учить своих детей".

В описании указано, что книга показывает хорошо знакомые всем родителям ситуации, когда они вкладывают спать детей.

"Родители из реального мира знают, что трогательные стишки о котятах, которые сладко сопят на коврике, не гарантируют крепкого детского сна и покоя мамы с папой. Брутальная и одновременно нежная, эта книга честно показывает хорошо знакомые и зачастую часто умалчиваемые мытарства тех, кто каждый вечер вкладывает спать свой маленький ангелочек. Обаятельная, провокативная, смешная к коликам, колыбельная "Баю, б**ха, бай" пригодится как для родителей со стажем, так и для начинающих или тех, кто еще только находится в счастливом ожидании", – говорится в описании.

Оказалось, что у автора также есть и не переведенные на украинский язык издания, которыми поделились в сети. Среди них о том, что дети должны есть и когда появляется второй ребенок.

