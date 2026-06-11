"Это украинский язык или логика?" Украинцев озадачило "одно из самых трудных" заданий на НМТ 2026

Юлия Потерянко
Моя Школа
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'Это украинский язык или логика?' Украинцев озадачило 'одно из самых трудных' заданий на НМТ 2026
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Раздел нынешнего Национального мультипредметного теста (НМТ) по украинскому языку в соцсетях подвергают критике за сложные и порой не слишком корректные задания. Одно из самых сложных – на знание значения префикса роз- – объяснила репетитор Наталья Сорокина.

В своем TikTok она показала задание, которое попалось в тесте 8 июня. По словам педагога, многих оно "ввело в ступор". Абитуриентам предложили определить, в каком из четырех слов приставка роз- имеет отличное значение:

А розпалювати;

Б розвалювати;

В роздмухувати;

Г розгойдувати.

Сорокина объяснила: чтобы ответить на это задание, необходимо найти три слова, которые имеют что-то общее в значении. ""Розпалювати", "роздмухувати", "розгойдувати" – эти три глагола связаны со значением увеличения динамики или интенсивности", – указала она.

А вот слово "розвалювати", по словам репетитора, означает разрушать, разделять на части. "В этом слове префикс роз- не имеет значения интенсивности или увеличения динамики. Поэтому правильный ответ B", – объяснила она.

Всего в украинском языке префикс роз- используется в словах в таких функциях и значениях:

  • раздельность, расчленение или разделение (розділити, розрізати, розкласти – и, как в задании с НМТ, розвалювати);
  • расширение, увеличение розширити, розвивати, а также предложенные розпалювати, роздмухувати і розгойдувати);
  • выведение на новый уровень, придание интенсивности (розвеселити);
  • повторяемость, многократность действия (розповідати, розглядати).

Во всех случаях эта приставка пишется со словами слитно.

"Это украинский язык или логика?" Украинцев озадачило "одно из самых трудных" заданий на НМТ 2026

Впрочем, несмотря на то, что это задание действительно является логичным и подпадает под законы и правила украинского языка, многие пользователи сочли его слишком сложным. Этот тестовый вопрос называли некорректным, якобы из-за того, что значение имеет все слово, а не префикс (хотя на самом деле префикс непосредственно влияет на значение слова), и называли больше присущим такому предмету как логика, а не украинский язык.

"Это украинский язык или логика?" Украинцев озадачило "одно из самых трудных" заданий на НМТ 2026

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сеть возмутило некорректно составленное задание НМТ со словом "нецке".

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Национальный мультипредметный тест (НМТ)украинский языксоцсетиНаталья Сорокина
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