"Это украинский язык или логика?" Украинцев озадачило "одно из самых трудных" заданий на НМТ 2026
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Раздел нынешнего Национального мультипредметного теста (НМТ) по украинскому языку в соцсетях подвергают критике за сложные и порой не слишком корректные задания. Одно из самых сложных – на знание значения префикса роз- – объяснила репетитор Наталья Сорокина.
В своем TikTok она показала задание, которое попалось в тесте 8 июня. По словам педагога, многих оно "ввело в ступор". Абитуриентам предложили определить, в каком из четырех слов приставка роз- имеет отличное значение:
А розпалювати;
Б розвалювати;
В роздмухувати;
Г розгойдувати.
Сорокина объяснила: чтобы ответить на это задание, необходимо найти три слова, которые имеют что-то общее в значении. ""Розпалювати", "роздмухувати", "розгойдувати" – эти три глагола связаны со значением увеличения динамики или интенсивности", – указала она.
А вот слово "розвалювати", по словам репетитора, означает разрушать, разделять на части. "В этом слове префикс роз- не имеет значения интенсивности или увеличения динамики. Поэтому правильный ответ B", – объяснила она.
Всего в украинском языке префикс роз- используется в словах в таких функциях и значениях:
- раздельность, расчленение или разделение (розділити, розрізати, розкласти – и, как в задании с НМТ, розвалювати);
- расширение, увеличение розширити, розвивати, а также предложенные розпалювати, роздмухувати і розгойдувати);
- выведение на новый уровень, придание интенсивности (розвеселити);
- повторяемость, многократность действия (розповідати, розглядати).
Во всех случаях эта приставка пишется со словами слитно.
Впрочем, несмотря на то, что это задание действительно является логичным и подпадает под законы и правила украинского языка, многие пользователи сочли его слишком сложным. Этот тестовый вопрос называли некорректным, якобы из-за того, что значение имеет все слово, а не префикс (хотя на самом деле префикс непосредственно влияет на значение слова), и называли больше присущим такому предмету как логика, а не украинский язык.
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