'Это украинский язык или логика?' Украинцев озадачило 'одно из самых трудных' заданий на НМТ 2026

Раздел нынешнего Национального мультипредметного теста (НМТ) по украинскому языку в соцсетях подвергают критике за сложные и порой не слишком корректные задания. Одно из самых сложных – на знание значения префикса роз- – объяснила репетитор Наталья Сорокина.

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В своем TikTok она показала задание, которое попалось в тесте 8 июня. По словам педагога, многих оно "ввело в ступор". Абитуриентам предложили определить, в каком из четырех слов приставка роз- имеет отличное значение:

А розпалювати;

Б розвалювати;

В роздмухувати;

Г розгойдувати.

Сорокина объяснила: чтобы ответить на это задание, необходимо найти три слова, которые имеют что-то общее в значении. ""Розпалювати", "роздмухувати", "розгойдувати" – эти три глагола связаны со значением увеличения динамики или интенсивности", – указала она.

А вот слово "розвалювати", по словам репетитора, означает разрушать, разделять на части. "В этом слове префикс роз- не имеет значения интенсивности или увеличения динамики. Поэтому правильный ответ B", – объяснила она.

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Всего в украинском языке префикс роз- используется в словах в таких функциях и значениях:

раздельность, расчленение или разделение (розділити, розрізати, розкласти – и, как в задании с НМТ, розвалювати);

расширение, увеличение розширити, розвивати, а также предложенные розпалювати, роздмухувати і розгойдувати);

выведение на новый уровень, придание интенсивности (розвеселити);

повторяемость, многократность действия (розповідати, розглядати).

Во всех случаях эта приставка пишется со словами слитно.

Впрочем, несмотря на то, что это задание действительно является логичным и подпадает под законы и правила украинского языка, многие пользователи сочли его слишком сложным. Этот тестовый вопрос называли некорректным, якобы из-за того, что значение имеет все слово, а не префикс (хотя на самом деле префикс непосредственно влияет на значение слова), и называли больше присущим такому предмету как логика, а не украинский язык.

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