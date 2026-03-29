Это важнее, чем уметь читать и считать: учительница назвала привычки, которые помогут детям лучше учиться

Учительница начальных классов Любовь Заременная рассказала о полезных вещах, которым стоит научить ребенка. Так, школьник не должен бояться ошибиться; всегда лучше переспросить, если что-то забыл, а чтобы легче запомнить новые слова, стоит установить ассоциации. Также автор поделилась лайфхаком, как рассчитать время на контрольной работе.

В соцсети TikTok педагог выложила видео, где перечислила привычки, которые пригодятся школьнику. По ее словам, они помогут находить выход из любой ситуации, а потому даже важнее умения читать, считать и знать иностранные языки.

Какие полезные привычки стоит развить ученику

Автор видео отмечает, что благодаря этим умениям ребенок потом будет чувствовать себя уверенно и получать удовольствие от обучения, а она как педагог помогает детям их усвоить.

Так, учительница рассказывает, что если школьник чего-то не знает или забыл, то нужно переспросить. "Не знаешь, забыл – спроси, не бойся, не сиди с испуганным видом", – говорит педагог.

Если же ученик сомневается в своем ответе, все равно лучше сказать, ведь он может быть и правильным.

Также стоит объяснить детям, что любую ошибку можно исправить, поэтому не нужно бояться ошибаться.

Кроме того, учительница делится лайфхаком, как легче запомнить буквы, цифры, новые слова на иностранном языке.

"Не помнишь, как писать букву или цифру, – поищи, где она уже написана, и ты можешь ее увидеть, подсмотреть. Не можешь запомнить стихотворение или новые слова из английского – делай ассоциации, привязывай к тому, что тебе поможет вспомнить, делай рисунки".

Также автор видео дает совет, как рассчитать время на контрольной работе. Так, если застрял на каком-то задании, то лучше пропустить и идти дальше, а потом вернуться, ведь время идет и поэтому можно не успеть.

Педагог предлагает объяснить ребенку, что если не пишет ручка, сломался карандаш или забыли дома, то не надо бояться и стоит сказать об этом учительнице, а не молчать.

Еще один совет касается оценок, из-за которых так часто переживают и родители, и дети. По словам учительницы, нужно донести ученику, что хорошие оценки – это хорошо, но это не самое главное в жизни.

