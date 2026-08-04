"Это важный сигнал": какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов 2026 года
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Менеджмент стал самой популярной специальностью среди абитуриентов высших учебных заведений в 2026 году. Всего подали заявления 105 301 абитуриент, для сравнения: в 2025 году было зарегистрировано 79 317 желающих.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в комментарии Укринформу. По его словам, помимо менеджмента, абитуриенты чаще всего выбирают психологию и филологию. В то же время растет спрос на компьютерные науки и кибербезопасность, а также на ряд специальностей, пользующихся особой государственной поддержкой. Окончательная картина станет ясна после выдачи рекомендаций и зачисления.
Какие специальности получили наибольшее количество заявлений в 2026 году
По количеству поданных заявлений лидирует Национальный университет "Львовская политехника" – 59 676.
Всего было подано 1 235 848 электронных заявлений и 18 364 бумажных. До 11 августа абитуриенты, получившие рекомендации по приоритетности, должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования для зачисления. С 14 августа начнется выдача рекомендаций на контрактное обучение.
"Завершился один из ключевых этапов вступительной кампании 2026 года — подача заявлений на поступление в университеты. В этом году абитуриенты подали на 28 % больше заявлений, чем в прошлом году. И это при том, что в этом году один абитуриент мог подать максимум 10 заявлений вместо 15. Традиционно больше всего заявлений подано на менеджмент, психологию и филологию, но вырос спрос на компьютерные науки и киберзащиту. В то же время наблюдается заметный рост интереса к специальностям, пользующимся особой поддержкой. Среди них — строительство и гражданская инженерия, электротехника, автоматизация и робототехника, машиностроение. Это важный сигнал для университетов и государства, ведь речь идет о подготовке специалистов, в которых уже нуждаются экономика и восстановление", — отметил Трофименко.
Приемная кампания не завершилась 1 августа. До 15 октября высшие учебные заведения могут проводить дополнительный набор на контрактную форму обучения, поэтому окончательные показатели 2026 года еще вырастут.
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