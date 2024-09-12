Это все гриф? МОН отреагировало на российскую военную форму в учебнике 'Защита Отечества' для 10-го класса

Министерство образования и науки (МОН) подчеркнуло, что школы не могут использовать учебники, в которых истек срок действия грифа. В частности, это касается учебника для 10 класса "Защита Отечества" издательства "Астон", у которого истекли сроки в 2023 году.

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Также образовательное ведомство подчеркнуло, что в связи с обновлением предмета и изменением его названия на "Защиту Украины" дисциплину пока должны преподавать по методическим рекомендациям. Разъяснение МОН обнародовало на официальном сайте.

"Учебник" Защита Отечества. Уровень стандарта", в котором обнаружили изображение формы вражеской российской армии, не может использоваться в образовательном процессе общеобразовательных учреждений. Ведь срок действия грифа "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" завершился в 2023 году", – говорится в сообщении.

Образовательное ведомство отметило, что методические рекомендации по обновленному предмету учитывают реалии военного положения и потребности молодого поколения в навыках самозащиты.

Напомним, старшеклассники одной из киевских школ получили учебники по предмету "Защита Отечества", где украинских защитников изобразили в российской форме и с вражеской снайперской винтовкой. Родители забили тревогу из-за такой ситуации, однако в учебном заведении говорят, что другой литературы для обучения не имеют. Если поискать изображения из учебника в сети, то можно найти, что оригинал фотографии направляет на российские сайты, рассказывающие о вражеской экипировке "Ратник" и автомат АК.

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