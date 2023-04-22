'Евроинтеграционный шаг': Украина может перейти на 12-летнюю систему школьного образования

Украина с 2024 года может перейти на 12-летнюю систему школьного обучения. Министерство образования и науки изучает мнение экспертной среды, родителей и детей по этому вопросу.

Двенадцатилетка является "евроинтеграционным шагом", поскольку большинство стран Европы применяют именно такую систему обучения. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

"Мы проводили исследования среди 38 стран Европы – у нас 19 стран имеют 12-летнюю систему обучения, 17 стран – 13-летнюю систему обучения, и даже есть страны с 14-летним и 15-летним полным общим средним образованием", – пояснил чиновник.

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Он подчеркнул, что 11-летка осталась только в России и Беларуси.

По мнению Витренко, продление обучения будет способствовать благосостоянию человека и государства, а также производительности труда. Еще одним положительным моментом в переходе на 12-летку является то, что украинские дипломы будут полностью признаваться в европейских странах, ведь детям нужно учиться еще год, чтобы поступить в заведения высшего образования Европы.

"Образованный человек – есть человек богатый и человек-инноватор", – убежден замминистра, отметив, что война не сможет помешать положительным изменениям в образовании.

Напомним: в Киеве последний звонок предложили провести 16 июня, но завершить образовательный процесс в разных формах в столице планируют 30 июня.

Согласно письму Департамента образования и науки КГГА, документы об образовании выпускникам и выпускницам 9-х и 11-х классов рекомендуют выдать 21-23 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киеве школы с 27 марта начали прием заявлений о зачислении детей в первые классы. Подать документы можно до 31 мая;

– 52% украинцев считают, что учить русский язык в школах не стоит ни в каком виде. 33% респондентов ответили, что изучению этого языка можно посвящать меньше времени (или столько же), сколько другим иностранным языкам (например, английскому, немецкому).

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