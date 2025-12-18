Фабрика-кухня из Бучи назвала блюдо, которое убрала из школьного меню: дети категорически отказывались есть

Фабрика-кухня "ГотуЇмо", которая расположена в Бучанском районе Киевской области, убрала из школьного меню блюда, которые отказывались есть дети. Например, свинина с зеленым горошком вкусная для взрослых, однако школьникам она не понравилась, поэтому повара это учли.

Об этом рассказала директор фабрики-кухни Татьяна Алексийчук в интервью Медиа НУШ. По ее словам, на предприятии разрабатывается сезонное меню, однако предоставлять каждой школе персонально разработанное меню невозможно. Ведь для приготовления пищи используются большие емкости. Например, компот варится в объеме от 150 до 300 литров.

В меню включены салаты из капусты, моркови, свеклы с добавлением семян подсолнечника, грецких орехов. Разнообразные компоты: из сухофруктов, замороженных ягод с добавлением свежих яблок. Чаи, напитки с добавлением апельсина. Также есть кисели, однако их готовят нечасто, ведь современные дети не любят такие напитки.

По словам директора фабрики, регулярно собирают отзывы от детей и родителей о вкусе пищи и периодически корректируют меню, исключая из него то, что не нравится школьникам.

"В целом блюда очень разнообразны. Здесь вам и различные виды жаркого, даже китайское жаркое есть, и привычные котлеты (только не жареные, а запеченные в пароконвектомате), борщи, супы, почти все виды каш, выпечка. Все это работники фабрики пробуют и сами, поэтому готовят "как для себя", – добавляет Алексийчук.

По ее словам, реформа школьного питания пробивает себе дорогу не только из-за укоренившихся пищевых привычек детей, но и из-за предвзятости родителей и их нежелания что-то менять. В частности, это касается случаев, когда "не такой борщ", "несоленая еда" или "невкусный салат". Поэтому, по мнению директора фабрики-кухни, необходимо работать в информационном поле.

Также на базе фабрики проводят игры, где дети могут самостоятельно приготовить блюда по рецептам, включенным в меню, и попробовать их.

"После того, как ребенок сам прошел все этапы приготовления, увидел, из чего делаются котлетки, сам сварил борщ, а потом все это съел, у него совершенно другое отношение к еде. Дети, которые прошли через эту программу вместе со своими родителями, теперь наши самые большие друзья", – добавляет директор фабрики.

