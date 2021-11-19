Фекалии мышей, яд и бутылки с неизвестным веществом: в сельской школе Кировоградской области срочно закрыли столовую

Столовую школы в селе Покровское под Кропивницким сразу после проверки закрыли из-за серьезных нарушений. В пищеблоке обнаружили экскременты мышей, банки с краской, бутылки с жидкостью неизвестного происхождения, яд для грызунов.

А замороженное мясо работники хранили при температуре +30°С. О результатах проверки сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Кировоградщины.

Специалисты Кропивницко-Соколовского управления Госпродпотребслужбы провели внеплановую проверку пищеблока школы в селе Покровское Кропивницкого района.

В столовой обнаружили огромное количество нарушений в сфере безопасности пищевых продуктов и отдельных показателей их качества. В первую очередь – антисанитария. Специалисты увидели в помещении большое количество экскрементов, они были даже в месте для хранения отделочных дощечек. Повар пояснила, что у них есть мыши.

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В общем список нарушений достаточно длинный :

под шкафом для чистой посуды хранятся грязные вазоны с землей для цветов ;

в самом шкафу для чистой посуды – икра кабачковая, бананы и хлеб;

в шкафу для дезинфицирующих средств – банки с красками, пластиковые бутылки с неизвестным веществом, бутылка из-под алкогольного напитка;

в "горячем цехе" под столом для готовых блюд – бумажный пакет с ядом для грызунов;

уборочный инвентарь – на полу рядом с капустой ;

замороженное мясо (свинина и курятина) хранились на столах для готовых блюд в "горячем цехе" при +30, а должны бы при -18.

По результатам проверки в главном управлении Госпродпотребслужбы области решили закрыть пищеблок в школе на 10 дней. За это время там должны все исправить. После будет повторная проверка – специалисты службы должны убедиться, что нарушений больше нет, и требования предписания заведение выполнило.

В ведомстве отметили, что если есть предписание – это означает, что школа обязана устранить нарушения за определенный его специалистами срок. Если это не будет сделано, заведению грозит штраф.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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