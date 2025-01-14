Формула '20+20', иностранный язык от носителей и геймификация: учитель истории назвал слабые места НУШ

Учитель истории, основ правоведения и гражданского образования Руслан Шеремета поделился, что у реформы Новой украинской школы (НУШ) есть определенные слабые места. В частности, для учеников слишком много геймификации, ведь настоящая цель обучения состоит в том, чтобы школьники умели читать, понять текст и применить полученную информацию в повседневной жизни.

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Кроме того, иностранные языки преподавать детям должны носители этих языков. Такое мнение школьный преподаватель рассказал в интервью Новой украинской школе.

Он также отметил, что учителя должны тратить 20 часов в неделю на проведение уроков и еще 20 для подготовки к ним. Именно такая практика проходит в мире. Таким образом, у педагогов будет 8 часов в день. Благодаря этому государство получит мотивированных, свободных и с чувством собственного достоинства учителей.

"Оплата труда в мире происходит по следующему принципу: 8-20 часов урочных ("горловых") и 22-20 часов для подготовки к урокам. То есть учитель проводит в учебном заведении 40 часов в неделю. Считается, что он должен за это время выполнить" всю свою работу и дома заниматься семьей, отдыхать и т.д. И имеет в результате мотивированного, свободного, с чувством собственного достоинства учителя, который не вымаливает сверхурочные часы в администрации – ему их просто не дадут… Потому что сорок часов в неделю – это восемь часов в день", – говорит Шеремета.

По его словам, непонятно также, в чем важность объединения предметов украинский язык и литература в один язык. Кроме того, значительное количество участников образовательного процесса не понимает процесс интегрированности обучения именно в 5–9 классах.

Также НУШ не имеет полноценных, пилотируемых модельных программ по предмету "Наука" для 7-9 классов. По мнению педагога, географию следует объединять с другими предметами.

Кроме того, проблема существует и с историей Украины. Ведь с самого начала внедрения НУШ для реформирования гражданской и исторической отрасли и приведения ее в соответствие с другими дисциплинами отсутствовала политическая воля. И только сейчас начались процессы реорганизации в этом вопросе.

"Отсутствие политической воли с самого времени внедрения НУШ для реформирования гражданской и исторической учебной отрасли для приведения ее в соответствие с другими учебными отраслями. Завершение полного цикла изучения предмета "История" должно совпадать с окончанием ІІ степени – так, как это во всем мире, кроме Украины и России (интересная компания – не правда ли?). И теперь начались определенные действия в этом направлении – а время прошло", – отметил учитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известная педагог раскритиковала реформу НУШ в восьмых классах.

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