Фредерик Бакман, концерты ''Бумбокса'' и уроки на улице: один из лучших учителей Украины поделился секретом, как заинтересовать детей обучением

Один из лучших учителей мира Артур Пройдаков рассказал, как нужно увлекать школьников учебой. В частности, он советует использовать не только академические знания, но и ходить вместе на концерты, проводить уроки на улице и читать современную литературу.

Об этом педагог рассказал в интервью The Ukrainians. Он отметил, что учитель может показать картину мира и дать советы по использованию школьных знаний в реальной жизни.

"Я по опыту вижу, что дети запоминают не уроки, а события, встречи, поездки. Когда я учительствовал в Ромнах, то приводил детей на встречи с писателями в библиотеку имени Богдана Антоненко-Давыдовича. Мы ездили на концерты Pianoboy, O'Torvald, Бумбокс, Фиолет, Один в каноэ! Мы все объездили! Эти приключения дети помнят. А в мае мы готовились к ВНО, проводя уроки на улице", – делится Пройдаков.

Он отмечает, что педагоги должны меняться и дискутировать, например, о Жадане, Калуше и знать актуальные культурные мемы. Кроме того, Пройдаков уверен, что детям можно давать тексты и за пределами школьной программы, в частности, приводит в пример таких авторов, как Фредерик Бакман или Стивен Кинг. Делится, что школьники в его классе очень любят шведского автора.

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