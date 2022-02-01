Фритаты, наггетсы, шпундра: Шкарлет рассказал, в скольких школах кормят детей по меню Клопотенко

В Украине начали готовить для детей блюда из меню шеф-повара Евгения Клопотенко в 96,6% школ. Полностью перешли на новое меню в Киеве и 19 областях.

В пяти регионах внедрение меню на финальном этапе, больше всего таких заведений на Закарпатье. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

1 января 2022 завершился переходный период внедрения реформы школьного питания. С этой даты кормить учащихся должны были по-новому во всех заведениях, но это удалось не всем.

Как сообщил Шкарлет, с января МОН постоянно проверяет процесс воплощения реформы школьного питания. В ведомстве:

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мониторят готовность обновленных меню;

мониторят количество модернизированных пищеблоков;

постоянно опрашивают руководителей школ по отзывам учащихся и родителей.

По данным мониторинга, по состоянию на 31 января разработанным в рамках реформы школьного питания шеф-поваром Евгением Клопотенко новым меню пользуются 13 тыс. 403 школы или 96,6%.

Еще внедряют новое меню в пяти областях. Отстают по проценту заведений, которые готовят блюда от Клопотенко:

Закарпатская область – 70,6%; Запорожская область – 86,4%; Львовская область – 84,3%; Николаевская область – 89,2%; Херсонская область – 96,4%.

Но, заверил министр, там идет уже финальный этап. В Киеве и остальных 19 областях все 100% заведений кормят учеников по-новому.

"Реформа школьного питания – одна из важных реформ в сфере образования. Основная ее задача – формирование здорового образа жизни на основании правильных пищевых привычек, которые ребенок несет в семью, и таким образом накапливается положительный опыт, позволяющий создать лучшее и здоровое будущее для наших детей", – отметил Шкарлет.

Он также добавил, что подробную информацию о реформе, технологических картах блюд и вариантах меню сегодня можно найти на специально созданной платформе "Знаїмо".

Перемены в школьном питании начались с разработки и утверждения Минздравом Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования – он вступил в силу 1 января 2021 года. А 24 марта Кабмин утвердил нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха (постановление № 305).

Реформу школьного питания инициировала первая леди Елена Зеленская весной 2021 года. Меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко с командой его проекта CultFood. Обновленное меню для столовых презентовали в мае 2021 года, первоначально оно было рассчитано на 4 недели и содержало 160 блюд. В частности, такие:

яичница скрамбл;

итальянский омлет фриттата;

итальянский овощной суп минестроне;

куриные наггетсы;

шпундра – свинина, тушеная со свеклой в свекольном квасе;

верещака – свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком;

В общем, в меню должно быть меньше хлеба, соли, сахара, жиров и одновременно – больше овощей, фруктов, мяса. В школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие газированные и негазированные напитки, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

Обновленное меню в школах было введено с 1 сентября 2021 года. Это был старт переходного периода, который длился до 1 января 2022 года. С нового года новые нормы обязаны соблюдать все школы и детские учреждения оздоровления и отдыха.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Евгений Клопотенко вместе с командой готовит рецептурный сборник для школ на 500 блюд. Новые рецепты должны помочь заведениям формировать разнообразные уникальные меню, которые будут к тому же соответствовать новым нормам питания учащихся.