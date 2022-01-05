С 1 января всех украинских школьников должны кормить по-другому: что изменится

В Украине 1 января 2022 завершился переходный период внедрения реформы школьного питания. Теперь кормить учеников должны по-новому во всех заведениях.

Обновленное меню для столовых включает 160 блюд. Повара обязаны ограничить в них количество соли и сахара, жиров и субпродуктов. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Госпродпотребслужбе.

Инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской реформа школьного питания с 1 января должна заработать в полной мере – изменить меню и состав блюд в столовых должны во всех заведениях.

Обновленное меню для школьных столовых включает 160 блюд. Повара должны ограничить в еде для детей количество:

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соли;

сахара (в 2-2,5 раза, до 7,5 г за один прием пищи);

жиров растительного происхождения;

жиров животного происхождения;

субпродуктов;

хлеба (с 60-80 г до 30-50 г за один прием пищи).

И одновременно в меню должно уменьшить количество:

молока и кисломолочных продуктов;

мяса (в частности, увеличить количество мяса птицы так, чтобы за пятидневную рабочую неделю при одноразовом питании были две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей);

рыбы;

свежих овощей и фруктов (до 100 г за один прием пищи).

Особенности блюд:

примерно 75% продуктов должны быть растительного происхождения : овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;

картофель как отдельное блюдо можно давать не более двух раз в неделю при пятидневном пребывании в школе или не более трех раз в случае 6-7-дневного пребывания;

нельзя отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день;

салаты нужно заправлять перед выдачей;

следует отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);

отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;

в блюдах могут быть очищены орехи или семена. Но их нужно указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом. Орехи или семена также можно предлагать в отдельной упаковке, но без глазури и сахара;

мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами ;

насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны превышать 10% от общего количества калорий;

завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов. Плавленый сыр давать детям нельзя;

соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи ;

запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 г продукта;

питьевая вода должна быть доступна во время еды всегда, сок можно предлагать в ограниченном количестве и без добавления сахара и подсластителей.

В школьных буфетах теперь запрещено продавать такие готовые продукты и напитки:

сладкие хлебобулочные изделия;

продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

грибы;

газированные напитки, в том числе сладкие;

непастеризованные соки;

непастеризованные молочные продукты;

кофе.

"Госпродслужба будет контролировать внедрение новых норм и соблюдения санитарных норм учебными заведениями", – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Реформу школьного питания начала первая леди Елена Зеленская, меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко. Обновленное меню для столовых представлено в мае 2021 года, оно рассчитано на 4 недели и включает 160 блюд.

А в конце октября Минздрав обнародовал технологические карты этого меню. Карты получили все необходимые экспертизы – это означает, что любая школа Украины может скачивать документ и кормить детей новыми блюдами. До сих пор новые нормы питания внедрялись постепенно – в школы и детские заведения оздоровления и отдыха, которые сами хотели изменить питание в столовых.

Как раньше сообщал OBOZREVATEL :

У Украины большие ожидания от дальнейшего сотрудничества с ЮНИСЕФ в 2022 году. Уже скоро будет представлен концепт кампании здорового питания детей и развития здоровых пищевых привычек. Об этом Елена Зеленская рассказала в своей речи во время открытия всеукраинского форума "Украина 30. Саммит. Дети".

На реформу системы школьного питания в 2022 году правительство выделит 1,5 млрд грн. Это будут целевые деньги, предусмотренные на модернизацию пищеблоков. Об этом на четвертом региональном форуме "Реформа системы школьного питания" сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.