С 1 января всех украинских школьников должны кормить по-другому: что изменится
В Украине 1 января 2022 завершился переходный период внедрения реформы школьного питания. Теперь кормить учеников должны по-новому во всех заведениях.
Обновленное меню для столовых включает 160 блюд. Повара обязаны ограничить в них количество соли и сахара, жиров и субпродуктов. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Госпродпотребслужбе.
Инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской реформа школьного питания с 1 января должна заработать в полной мере – изменить меню и состав блюд в столовых должны во всех заведениях.
Обновленное меню для школьных столовых включает 160 блюд. Повара должны ограничить в еде для детей количество:
соли;
сахара (в 2-2,5 раза, до 7,5 г за один прием пищи);
жиров растительного происхождения;
жиров животного происхождения;
субпродуктов;
хлеба (с 60-80 г до 30-50 г за один прием пищи).
И одновременно в меню должно уменьшить количество:
молока и кисломолочных продуктов;
мяса (в частности, увеличить количество мяса птицы так, чтобы за пятидневную рабочую неделю при одноразовом питании были две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей);
рыбы;
свежих овощей и фруктов (до 100 г за один прием пищи).
Особенности блюд:
примерно 75% продуктов должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;
картофель как отдельное блюдо можно давать не более двух раз в неделю при пятидневном пребывании в школе или не более трех раз в случае 6-7-дневного пребывания;
нельзя отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день;
салаты нужно заправлять перед выдачей;
следует отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);
отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;
в блюдах могут быть очищены орехи или семена. Но их нужно указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом. Орехи или семена также можно предлагать в отдельной упаковке, но без глазури и сахара;
мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны превышать 10% от общего количества калорий;
завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов. Плавленый сыр давать детям нельзя;
соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;
запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 г продукта;
питьевая вода должна быть доступна во время еды всегда, сок можно предлагать в ограниченном количестве и без добавления сахара и подсластителей.
В школьных буфетах теперь запрещено продавать такие готовые продукты и напитки:
сладкие хлебобулочные изделия;
продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;
мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
грибы;
газированные напитки, в том числе сладкие;
непастеризованные соки;
непастеризованные молочные продукты;
кофе.
"Госпродслужба будет контролировать внедрение новых норм и соблюдения санитарных норм учебными заведениями", – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.О реформе школьного питания
Реформу школьного питания начала первая леди Елена Зеленская, меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко. Обновленное меню для столовых представлено в мае 2021 года, оно рассчитано на 4 недели и включает 160 блюд.
А в конце октября Минздрав обнародовал технологические карты этого меню. Карты получили все необходимые экспертизы – это означает, что любая школа Украины может скачивать документ и кормить детей новыми блюдами. До сих пор новые нормы питания внедрялись постепенно – в школы и детские заведения оздоровления и отдыха, которые сами хотели изменить питание в столовых.
Как раньше сообщал OBOZREVATEL:
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