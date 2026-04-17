Где можно сдать экзамены в магистратуру за рубежом: определены страны и города
Министерство образования и науки Украины определило города за рубежом, в которых абитуриенты смогут сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВИ) в магистратуру. Пройти экзамены в иностранных экзаменационных центрах можно будет только во время основной сессии.
Соответствующий приказ об утверждении перечня городов подписал министр образования и науки Оксен Лисовой. Сдать экзамены поступающие смогут в 22 городах десяти стран.
В каких странах будут проходить экзамены в магистратуру
ЕВЭ будет проведен во всех определенных приказом городах, а тестирование по десяти предметам ЕФВВ будет происходить не во всех городах, определенных в документе.
В то же время, регистрация для участия в магистерских вступительных испытаниях в определенном населенном пункте за рубежом будет происходить в пределах предоставленного партнерами предельного количества мест. Поэтому, студентам не стоит откладывать регистрацию, ведь в случае исчерпания установленной квоты выбрать определенный населенный пункт будет невозможно.
Основной период регистрации продлится с 23 апреля по 14 мая включительно, пройти ее можно будет в приемных комиссиях вузов.
Читайте также на OBOZ.UA в каких украинских городах поступающие в магистратуру и аспирантуру смогут пройти экзамены.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Украине дешевле всего учиться в заведении высшего образования.
