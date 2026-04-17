Где можно сдать экзамены в магистратуру за рубежом: определены страны и города

Министерство образования и науки Украины определило города за рубежом, в которых абитуриенты смогут сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВИ) в магистратуру. Пройти экзамены в иностранных экзаменационных центрах можно будет только во время основной сессии.

Соответствующий приказ об утверждении перечня городов подписал министр образования и науки Оксен Лисовой. Сдать экзамены поступающие смогут в 22 городах десяти стран.

В каких странах будут проходить экзамены в магистратуру

Испания – Валенсия

Литва – Рига

Португалия – Лиссабон

Болгария – Варна, София

Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин, Познань

Словения – Марибор

Великобритания – Лондон

Германия – Берлин, Йена, Магдебург, Мюнхен

Франция – Париж

Чехия – Брно, Прага

ЕВЭ будет проведен во всех определенных приказом городах, а тестирование по десяти предметам ЕФВВ будет происходить не во всех городах, определенных в документе.

В то же время, регистрация для участия в магистерских вступительных испытаниях в определенном населенном пункте за рубежом будет происходить в пределах предоставленного партнерами предельного количества мест. Поэтому, студентам не стоит откладывать регистрацию, ведь в случае исчерпания установленной квоты выбрать определенный населенный пункт будет невозможно.

Основной период регистрации продлится с 23 апреля по 14 мая включительно, пройти ее можно будет в приемных комиссиях вузов.

