Где учителя зарабатывают больше, чем айтишники: журналисты сравнили зарплаты в Украине, Великобритании, Германии и Польше

У украинских учителей меньшая зарплата, чем у работников сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. Кроме того, начинающие педагоги редко имеют в первые годы работы классное руководство или ученое звание, за что получают надбавку работники образования с опытом.

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В то же время школьные преподаватели в Великобритании, Германии и Польше имеют значительно более высокую оплату труда. Так, например, британские учителя получают зарплату вдвое больше тестировщиков компьютерных игр и прожиточный минимум граждан этой страны. Вчися.Медіа сравнила данные за 2024 год относительно средних зарплат педагогов в Украине и некоторых европейских.

Так, согласно данным медиа, средняя зарплата учителей в Украине составляет 15 тысяч гривен, в то время как минимальная – 8000.

В то же время, у британских педагогов средняя зарплата варьируется от 2637 до 4090 фунтов стерлингов (от почти 136 тысяч до более 210 тысяч гривен). Минимальная зарплата в стране составляет 2000 фунтов стерлингов (103 тысяч гривен), а прожиточный минимум – 1950 (чуть больше 100 тысяч грн).

Зарплата британцев зачастую зависит от уровня образования. Так, например, тестировщик компьютерных игр без высшего образования может иметь от 1216 до 1740 фунтов стерлингов (от 63 тысяч до 90 тысяч грн). Программист получает в среднем 4200 фунтов стерлингов в месяц, почти так же, как и британские учителя с определенным опытом работы.

Педагоги в Британии получают в 1,3–2 раза больше прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

В Германии начинающие учителя получают 72 тысячи евро в год или 6 тысяч в месяц (3 146 400 грн в год). Зарплаты педагогов с опытом могут достигать 200–300 тысяч евро в год (начиная с 8 миллионов грн). Средняя зарплата в стране составляет 3975 евро (более 170 тыс. грн).

Немецкие учителя получают в 1,01 раз больше средней зарплаты и в 4 раза больше прожиточного минимума.

Польские педагоги получают от 4788 до 5915 злотых (от 48 тысяч до почти 60 тыс. грн), в зависимости от стажа и опыта. Минимальная зарплата в стране составляет 4300 злотых (более 43 тыс. грн).

В Польше учителя имеют в 1,3–1,6 раза меньше средней зарплаты и в 1,1–1,3 раза больше минимальной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине нехватка учителей связана не только с низкими зарплатами в сфере образования. Кадровая катастрофа может быть результатом реформ, происходящих за последние 33 года.

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