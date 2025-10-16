Геометрия с ножом и кинетическим песком: украинцев покорил креативный урок в 10 классе. Видео

Украинская учительница математики Наталья Трепак удивила учеников 10 класса креативным уроком геометрии. Так, для лучшего понимания темы она предложила использовать кинетический песок и нож. Дети изучали тему сечений многогранников экспериментально.

В заметке в TikTok педагог показала, как дети из куба вырезали геометрические фигуры с разными углами. На видео видно, что школьникам нравится такая инициатива учительницы.

Поразил такой урок и пользователей соцсети. Коллеги педагога отмечали, что такой эксперимент увидели вовремя, поэтому воспользуются такой идеей.

"Спасибо. Бегу за песком. Во вторник начинаем перерезы. Как же вы вовремя".

"Вы такая изобретательная".

"Я в свое время, когда была ученицей, резала картошку".

Наталья Трепак поделилась лайфхаком для пятиклассников. В частности, она показала, как можно легко от круглого числа вычесть любое другое. Педагог говорит, что детям часто трудно "занимать" в таких примерах, ведь они колеблются, какую где цифру писать.

Трепак приняла во внимание пример, где от 1000 надо вычесть 574. Далее, чтобы не занимать десятки, она предлагает от каждого числа отнять по 1. Таким образом школьники от 999 будут отнимать 573 и получат необходимую разницу. Это число и будет правильным ответом.

