'ГИА и ВНО нужны!' Учительница из Харькова объяснила родителям, почему не стоит все делать за ребенка: это тормозит его развитие в будущем

Учительница из Харькова Галина Сыщук объяснила родителям, что не стоит делать все за ребенка, например, обувать, застегивать молнию, покупать кроссовки без шнуровки и т.д., потому что это будет тормозить его развитие. Кроме того, любая задача становится вдвое сложнее для него.

Об этом педагог написала в заметке в Facebook. Сыщук отмечает, что государственная итоговая аттестация и внешнее независимое оценивание нужны детям, ведь чтобы сосредотачиваться и концентрироваться, когда зашкаливает тревожность, также нужен навык. А все это тренируется, в том числе и экзаменами.

Учительница обращает внимание на "внутреннюю речь", которая начинает развиваться в детском возрасте и связана с уровнем развития волевой деятельности, моторным планированием, развитием воображения и речевых центров. Во время этого процесса происходит планирование действий, что помогает создать "программу" деятельности на определенный период. Кроме того, это также влияет и на обучение, когда дети помнят, что нужно держать тетрадь под наклоном, контролировать спину, держать правильно ручку и тому подобное.

Педагог отмечает, что важна также и речь, которая дома часто отличается от той, что есть в школах. Для некоторых учеников это создает дополнительную проблему. Ведь ребенок читает или получает задания на "школьном" языке, а внутренняя программа составляется на том, на котором сформировалась внутренняя речь. Поэтому перевод создает дополнительный расход энергии и приводит к быстрому истощению ребенка.

"Во многих семьях "домашний" язык отличается от "школьного". Некоторым детям это создает дополнительную проблему. Ребенок читает или получает задание на "школьном" языке, далее составляется внутренняя программа на том, на котором внутренняя речь сформировалась лучше (чаще это "домашний"), и только потом начинается деятельность. Такой "перевод" – это дополнительная трата энергии. Соответственно, этот ребенок истощится быстрее, чем ребенок, у которого внутренняя речь сформировалась на обоих языках или не отличается от "школьного", – пишет педагог.

По словам учительницы, в Украине не плохие программы и не государство создает "зрадоньку", возвращая якобы тяжелое тестирование для школьников. Ведь именно родителям стоит осознать свое влияние на развитие детей. Сыщук отмечает, что когда мальчикам и девочкам проговаривать последовательность действий, разбивая задачи на меньшие шаги, ждать, пока они справятся сами с заданием, заботиться, чтобы последовательность выполнения задания была на "школьном" языке, то никакие экзамены не станут большим вызовом для учеников.

