"Гідиня", "гідеса" или "гідка"? Как правильно на украинском образовать женский род от слова "гід"

Представим, что во время отпуска или короткой поездки на выходные вы собираетесь на экскурсию, которую будет вести женщина. Как вы назовете ее на украинском языке, учитывая, что новое правописание предусматривает употребление феминитивов и даже рекомендует ими пользоваться?

Самый простой способ – с помощью суффикса -к(а)- – дает довольно неблагозвучное слово "гідка". Правильно ли это и как лучше сказать вместо этого, разбирался OBOZ.UA.

Суффиксов, помогающих образовывать феминитивы, в украинском языке существует несколько:

-к-: гімнастка, скульпторка, директорка, президентка;

гімнастка, скульпторка, директорка, президентка; -ин-: господиня, продавчиня, мисткиня, майстриня, філологиня;

господиня, продавчиня, мисткиня, майстриня, філологиня; -иц-: захисниця, військовослужбовиця, науковиця, посадовиця, заступниця;

захисниця, військовослужбовиця, науковиця, посадовиця, заступниця; -ес-: баронеса, критикеса, поетеса, стюардеса.

Также феминитивы могут образовываться и с помощью окончания -а:"зв’язкова", "ланкова", "чергова".

При образовании женского рода профессии, титула, звания или рода занятий учитывается также благозвучность. Скажем, от слова "філолог" образовывать феминитив с помощью суффикса -к- – не очень удачная идея, ведь получается труднопроизносимое слово "філологка" или, если применить типичное чередование г – ж, "філоложка". Обе версии совершенно неудачны. Поэтому в таких случаях прибегают к другим средствам. Так, например, образовалось слово "філологиня".

Что касается женского соответствия слову "гид", словарь феминитивов проекта GenderGid рекомендует использовать вариант "гідеса". Также его содержат некоторые новые справочники. Хотя в академическом словаре такой вариант пока не закрепился. Точно так же, как и женская форма слова "підліток", которую, тем не менее, рекомендуют употреблять профессиональные языковеды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно образовывать на украинском языке феминитив от слова "свідок".

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