Гимн Украины или славень Украины? Как сказать правильно и не попасть в ловушку с ударением

Слово "гимн" регулярно вызывает споры – стоит ли его использовать, ведь оно не является исконно украинским. В обсуждениях также часто можно услышать о неправильном ударении, которое может испортить величественное значение государственного торжественного музыкального произведения.

По словам языковеда Павла Мацьопы, оба термина – и гимн, и славень – являются правильными. Однако на государственном уровне используют слово "гимн", в котором при склонении ударение всегда на первом слоге.

"Слово "гимн" пришло к нам из древнегреческого языка, означает оно песню похвалы в честь богов или героев. В современном употреблении – это официальная песня государства", – объясняет эксперт и добавляет, что очень важно знать правильность ударения, ведь это помогает избежать неприятной ситуации и показать вашу грамотность.

"Представьте неприятную ситуацию с этим словом в творительном падеже, с неправильным ударением на втором слоге", – приводит пример Мацьопа.

Также в своем видео в социальной сети Instagram он рассказывает о втором термине – славень. Языковед указывает, что это слово является украинским аналогом "гимна" и происходит от термина "слава", что означает уважение, признание и прославление.

"Хотя слово "славень" является более аутентичным, используется именно "гимн", потому что этот термин является понятным и признанным на международной арене", – подчеркивает эксперт.

А вот музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер считает, что термин "славень" в украинском языке звучал бы более уместно.

"Именно "славень" является истинно украинской формой и она мне бесконечно нравится", – говорит фронтмен группы "Бульвары ЛУ" и добавляет, что он не призывает к чему-то конкретному, это вопрос риторического характера.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница украинского языка нашла около 20 ошибок в фильме Птушкина "Антарктида", который установил несколько рекордов в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!