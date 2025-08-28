Головокружительный: как перевести это на украинский

Если вы долго разговаривали на русском, вы можете в момент, когда вам надо описать что-то, что действительно впечатляет, автоматически вспоминать слово "головокружительный". Но можете ли вы правильно перевести его на украинский язык?

Несмотря на то, что словари фиксируют существительное "головокружіння", соответствующего прилагательного от него в нашем языке не существует. Да и само существительное советуют заменять на более литературный вариант "запаморочення". OBOZ.UA разбирался, как все-таки перевести на украинский слово "головокружительный".

Попробуем сначала обдумать слово "запаморочення", которое является правильным аналогом русского "головокружение". От этого слова можно образовать прилагательное. Оно звучит как "запаморочливий". Словари толкуют его так:

тот, который вызывает головокружение (дискомфортные ощущения вращения пространства или собственного тела, ощущение падения в бездну); одурманивающий, пьянящий (обычно о запахе); производящий сильное впечатление, чрезвычайно увлекательный и превышающий обычную меру.

Как видим, третье значение нам вполне подходит для перевода русского прилагательного. Так что, в таких случаях употребляем слово "запаморочливий". Например, можно сказать так:

запаморочлива висота — вместо "головокружительная высота";

— вместо "головокружительная высота"; запаморочливий успіх — вместо "головокружительный успех";

— вместо "головокружительный успех"; запаморочливий аромат — всето "головокружительный аромат".

