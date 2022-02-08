Не только Могилянка: "голову" Шкарлета требуют уже студенты КНУ, КПИ и НАУ

Представители студенческих органов самоуправления четырех университетов направили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета. Они также просят главу комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака оценить работу министра.

К премьеру и председателю комитета обратились студенты Киево-Могилянской академии, КНУ им. Тараса Шевченко, КПИ и НАУ. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Студенческая коллегия НаУКМА".

Как отмечается в сообщении, студенты направили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкалета. А к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергею Бабаку направили обращение с просьбой профессионально оценить работу главы МОН.

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Подобные обращения направили:

"Личность господина Шкарлета ставит под сомнение любую университетскую автономию. Обвинений в плагиате и фальсификации уже достаточно для недоверия руководителю министерства. "Любой институт в Украине должен возглавлять человек с несомненной репутацией". Эти слова господина Шкарлета должны действовать также против него", – говорится, в частности, в тексте обращения студенческой коллегии Могилянки к премьер-министру.

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Студенты НАУКМА заявили, что во вторник, 8 февраля, в борьбе за отставку к ним присоединятся еще университеты из Киева и регионов.

"Мы ждем повестки дня заседания Комитета ВР по вопросам образования этой среды и продолжаем готовить следующие, теперь уже общестуденческие акции. Пока требования не будут выполнены", – подчеркнули студенты.

27 января состоялось голосование за нового президента Киево-Могилянской академии во втором туре. Победу одержал эксминистр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит.

Во время голосования произошло ЧП – в Культурно-художественный центр НаУКМА, где располагался избирательный участок, ворвались люди в масках. Одну урну облили краской, одну похитили. Похищенную урну нашли, бюллетени из нее признали действительными.

Однако министр образования и науки решил, что история с ЧП во время голосования (и письмо оппонентки Квита во втором туре, тогда и.о. президента Александры Гуменной) – достаточное основание для того, чтобы не признать результаты выборов и, как следствие, победы Квита. К такому же выводу пришла экспертно-кадровая комиссия ведомства.

Это решение повлекло за собой большой скандал, студенты Могилянки объявили бессрочную забастовку и анонсировали акции протеста с требованиями:

отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета ;

подписание контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом ;

автономию украинских университетов.

Наконец, 2 февраля МОН издал приказ о новом конкурсе на замещение должности президента НаУКМА, то есть – новые выборы. Это повлекло за собой большой скандал. В него вмешался премьер-министр, и, согласно достигнутым договоренностям, МОН отменил этот приказ. С выборами должна разобраться сама Могилянка под руководством своего почетного президента Вячеслава Брюховецкого.

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