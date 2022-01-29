Голые мыши и ругательства: в Теннеси изъяли из школьной программы культовую книгу "Маус" о Холокосте

В штате Теннеси школьный совет округа Макминн решил изъять из программы для 8 класса комикс о Голокосте "Маус. Рассказ выжившего". Члены совета сочли неуместными изображения обнаженных мышей для детей 13-14 лет, как и некоторую лексику.

Автор графического романа – Арт Шпигельман. В нем он рассказал о том, как его родители смогли выжить в нацистском концлагере Освенцим. Это единственное произведение в таком жанре, удостоенное Пулитцеровской премии.

Школьный совет округа Макминн в штате Теннесси на юге США единогласно проголосовал за то, чтобы исключить из программы для 8 класса (учатся дети 13-14 лет) посвященный Холокосту графический роман "Маус: Рассказ выжившего".

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Члены совета обеспокоились изображеними обнаженных мышей и нецензурной лексикой в диалогах. Согласнопротоколу заседания совета, которое состоялось 10 января, сначала бранные слова хотели отцензурировать. Однако, сославшись на проблемы с авторскими правами, совет в итоге решил полностью запретить изучение романа.

В состав совета входят 10 человек, которых избирают из числа жителей округа. Он заведуют всеми государственными школами на его территории. Решение об изъятии романа, соответственно, коснется всех школ округа Макминн.

Такая инициатива вызвала громкий скандал в США и за их пределами. Запрет культового романа в Теннеси стал одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и соцсетях.

The Mcminn County School board in Tennessee just voted to ban a Pulitzer Prize-winning graphic novel about the Holocaust



The vote was 10-0https://t.co/kpgjoLZQq9 pic.twitter.com/liMpSKJHYS — Judd Legum (@JuddLegum) January 26, 2022

Maus (and Maus II) are haunting and brilliant and important.



Dm me if you own a Little Free Library in Mcminn County and I’ll mail you my personal copies of each. https://t.co/5WldI5XAbN — Jenny Lawson (@TheBloggess) January 27, 2022

Графический роман "Маус: история выжившего" – культовый. Его создал Арт Шпигельман. В книге он рассказал, как его родителям, польским евреям, удалось выжить в нацистском концлагере Освенцим. Там рассказывается о массовы убийствах евреев нацистами, самоубийстве его матери, отношениях с отцом.

В книге евреи изображены в образах мышей, нацисты – кошек, поляки – свиней. Обнаженная мышь, которая вызвала неприятие членов совета, – графический образ матери Шпигельмана.

Впервые "Маус" был издан в 1980 году. Через 12 лет, в 1992 году, Шпигельман получил за него Пулитцеровскую премию. Это единственный графический роман, удостоенный такой награды.

Сам Арт Шпигельман в комментарии CNBC сказал, что сбит с толку, и назвал школьный совет "оруэлловским".

"Это (решение – Ред.) оставляет меня с открытой челюстью, типа: "Что?".. Теннесси явно сумасшедший", – сказал 73-летний Шпигельман.

Он подозревает, что членов совета побудили избавиться от романа в школьной программе в большей степени не какие-то ругательства, а тема книги.

О запрете стало известно 26 января, накануне Дня памяти жертв Холокоста.

После скандала школьный совет выпустил заявление. В нем говорится, что они не умаляют ценности романа как впечатляющего и значимого произведения литературы, и не оспаривают важность преподавания детям исторических и моральных уроков и реалий Холокоста.

И даже попросили администраторов найти другие работы – но такие, которые "достигают тех же образовательных целей в более подходящей для возраста учеников манере".

"Зверства Холокоста были неописуемо позорными, и мы все обязаны обеспечить, чтобы молодые поколения узнали о его ужасах, чтобы такое событие никогда не повторилось", – заверил совет.

Позже Шпигельман отправил по электронной почте CNBC изображение закладки, которую он создал в 2014 году. Тогда издатель попросил ее сделать, чтобы распространить по библиотекам.

На нем изображена мультяшная мышь за книгой, и надпись: "Держи свой нос в книге – и не пускай носы других людей в те книги, в которые ты решишь сунуть свой нос!"