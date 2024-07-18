Горбачев отреагировал на упреки Садового и объяснил, почему начинать учебный год во Львове 19 августа – плохая идея

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отреагировал на сообщение мэра Львова Андрея Садового относительно начала учебного года 19 августа. Он отметил, что такое решение вполне возможно, но о нем должны заранее узнать все участники образовательного процесса, чтобы не нарушалось законодательство. Чиновник подчеркнул, что пока работает закон, его необходимо выполнять всем гражданам.

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Об этом Горбачев написал в Facebook. Он подчеркнул, что Садовый не обратился в Кабинет Министров, юристам и образовательному омбудсмену до принятия решения об изменении даты начала учебного года. Таким образом, город нарушил действующее законодательство.

"Такое решение вполне может быть. Но при условии, что решение своевременно, что о нем заранее знают те, на кого это оказывает непосредственное влияние: дети, родители, учителя. Господин Садовый пишет, что "образование нуждается в изменениях". Совершенно с этим соглашаюсь. И одно из важнейших изменений, в которых требуется образование – способность власти (как центральной, так и местной) вовремя принимать и качественно коммуникировать необходимые для образования решения. Если законодательство нас не устраивает – добиваемся его смены. Но пока закон работает, его нужно выполнять", – написал чиновник.

"О начале учебного года – нарушает (город, – ред.). Что еще мне досадно, так то, что вместо посоветоваться с юристами и, возможно, спросить позицию образовательного омбудсмена еще до принятия решения, мэр Львова сразу вынес это в публичную плоскость", – добавил он.

Чиновник отметил, что не каждое решение львовской или любой другой городской власти удачное и законное и его нужно обязательно поддерживать. В связи с этим образовательный омбудсмен обратился к министру образования и науки, Комитету Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, представителям общин с требованием собраться на срочное заседание и решить вопрос начала учебного года.

Напомним, Садовый резко отреагировал на объяснение Горбачева по поводу вызовов, с которыми можно столкнуться, если начать учебный год в августе. По словам мэра города, отпуска и жара не аргумент для того, чтобы уроки стартовали 1 сентября, ведь осенью также бывают жаркие дни, а семьи так же планируют отдых. Чиновник подчеркнул, что образование нуждается в изменениях, поэтому нужно искать возможности для их внедрения.

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