Когда начинать учебный год – в августе или сентябре? Садовый резко ответил образовательному омбудсмену Горбачеву

Глава Львовского городского Совета Андрей Садовый резко отреагировал на объяснение образовательного омбудсмена Сергея Горбачева по поводу вызовов, с которыми можно столкнуться, если начать учебный год в августе. По словам мэра города, отпуска и жара не являются аргументом для того, чтобы уроки стартовали 1 сентября, ведь осенью тоже бывают жаркие дни, а семьи точно также планируют отдых.

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Своим мнением чиновник поделился в официальном Telegram-канале. Он также подчеркнул, что образование нуждается в изменениях, поэтому нужно искать возможности для их внедрения.

"Очень много документов, очень много рутины, очень много ограничений. Все это говорит лишь об одном – наше образование требует изменений. Если зимой ситуация с энергетикой или отоплением ухудшится, школы откроют свои двери для всех, кому нужно согреться, или зарядить свои устройства. Учебный процесс будет прерван", – написал Садовый.

Он подчеркнул, что если на третьем году полномасштабной войны России против Украины проводить дистанционное обучение, оно не будет иметь такой эффективности. Именно поэтому во Львове планируют начать занятия 19 августа, которые продлятся до Рождества. В случае, если ситуация будет лучше прогнозов, срок каникул будет пересмотрен.

Садовый подчеркнул, что в военное время решение по изменениям должен принимать тот, кто несет ответственность на местах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН поставил точку в дискуссиях по поводу начала нового учебного года в августе.

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