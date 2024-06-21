МОН поставило точку в дискуссиях о начале нового учебного года в августе

Министр образования и науки Оксен Лисовой заверил, что МОН не будет рекомендовать школам начинать новый 2024/2025 учебный год раньше. По словам чиновника, сейчас в ведомстве работают над рекомендациями графиков уроков для учебных заведений, где нет посменного обучения.

Об этом глава МОН сообщил на "Часе вопросов к правительству", передает Интерфакс. Чиновник отметил, что в крайних случаях придется вернуться к смешанному или онлайн обучению в сложные периоды.

"О школах. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с графиками занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями. В крайних случаях будем возвращаться к смешанному или онлайн обучению в пиковых". сложных периодах", – сказал Лисовой.

Кроме того, чиновник отметил, что МОН продолжает помогать обеспечивать школы техническими средствами для генерации электроэнергии.

Напомним, образовательное ведомство обратилось к университетам и колледжам с рекомендациями по проведению следующего учебного года. В частности, начать занятия предлагается в первой половине августа, за исключением первокурсников. Также пары, по возможности, следует проводить по субботам в теплые месяцы.

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