Граждане России и Беларуси смогут поступить в украинские колледжи при одном условии

Граждане России и Беларуси, не имеющие документов на постоянное проживание в Украине, смогут поступить в украинские колледжи, если получат индивидуальное разрешение. Решение о его предоставлении принимает комиссия, созданная Министерством образования и науки (МОН).

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Об этом сообщает Оsvita.ua, ссылаясь на соответствующий приказ МОН. Члены комиссии должны обеспечить своевременное рассмотрение обращений от российских и беларуских абитуриентов.

Временная комиссия должна подавать руководству образовательного ведомства рекомендации о предоставлении или отказе в разрешении на представление документов в колледжи, чтобы получить доступ к конкурсному отбору для поступления.

Работа комиссии будет продолжаться в течение вступительной кампании 2025 года – с 1 июля по 20 октября.

Украинские абитуриенты, поступая в заведения высшего образования, должны предоставить результаты Национального мультипредметного теста. Однако некоторые категории поступающих могут быть зачислены в вуз при наличии соответствующего количества бюджетных мест по государственному или региональному заказу – квот.

Воспользоваться квотой для иностранцев могут граждане другой страны, прибывающие на обучение в соответствии с международными договорами Украины. А также украинцы, живущие за границей, статус которых заверен удостоверением зарубежного украинца и которые не проживают постоянно в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет происходить поступление в колледж в 2025 году.

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