На стенах – грибок и трещины, в воздухе – хлор: родители рассказали об ужасных условиях в школе №162 Киева. Видео

В школе №162 Киева – на стенах грибок и трещины. В одном классе есть даже огромная дыра, которая выходит прямо в бассейн, и детям приходится дышать хлором.

Еще в заведении сломаны туалеты и вместо панелей в потолке – дыры. Родители не раз жаловались, но в администрации школы говорят, что нет денег на ремонт, – сообщает ТСН.

Родители рассказали, что дети вынуждены учиться в ужасных условиях. Список проблем они назвали впечатляющий:

грибок и трещины на стенах;

трещины на стенах;

регулярные потопы.

сломанные туалеты;

дыры вместо панелей в потолке.

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Более того, в одном из классов большая дыра в стене, которая выходит прямо в бассейн – из-за этого дети вынуждены дышать хлором.

"Весь хлор поднимается в классы, там дышать невозможно", – отметила мама одного из учеников.

Правда, увидеть самим журналистам не позволили – из-за карантина. Но директор школы №162 Наталья Марченко подтвердила, что проблемы есть. В управление образования обращалась, и ждет финансирования.

"Провели ремонтные работы. Это замена сливных стоков, чтобы отвести воду от стен. Классы, которые вы видели, закрыты на ремонт", – отметила директор.

Что касается хлора, заверила: другого выхода нет. Пока что просто проветривают классы.

Родители же говорят, что причина проблем – в некачественных ремонтах, в частности, кровли школы.

"Четыре раза выделялись средства на общую сумму 1,2 млн грн. Сейчас эти работы не выполнялись или выполнялись частично", – отметили родители.

Но ужасное состояние здания – не все проблемы учеников школы №162 и их родителей. Школа переполнена, денег на расширение ждут уже несколько лет. Она рассчитана на 708 детей, а сейчас там учатся более тысячи. Кроме того, не хватает учителей. На 16 классов старшей школы один учитель информатики, один учитель труда и два учителя математики, причем один из них сейчас болеет.

"Заменяют учителя, у кого свободно, да, непрофильные, но увы. Мы это все, когда придет учитель, ей объясним и она догонит", – говорит директор школы.

В районном управлении образования говорят, перед началом учебного года школу проверяли – и признали пригодной для обучения.

"Заведение абсолютно нормально может работать. Никаких там проблем нет. То, что вы говорите, это текущие вопросы, которые возникают в процессе. Над этим надо работать", – сказал руководитель управления образования Святошинской РГА Алексей Сукенников.

Родители же считают иначе и продолжают писать обращения во все возможные инстанции.

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