'Гвоздь программы': как сказать на украинском

Представьте, что вы составляете программу какого-то торжественного вечера – юбилея, свадьбы, корпоративной вечеринки и тому подобное. Как бы вы назвали на украинском языке наиболее долгожданное выступление этого вечера?

В русском языке, на котором многие украинцы вынуждены были разговаривать много десятилетий подряд, существует выражение "гвоздь программы". OBOZ.UA разбирался, как его правильно заменить.

Всегда первым желанием в таких ситуациях является перевести выражение напрямую, сказав "цвях програми". Иронично, но таким образом мы повторили бы ту же ошибку, которую в свое время сделали россияне. Этот фразеологизм начали употреблять в 19 веке, когда вся элита Российской Империи предпочитала говорить на престижном французском, а не на простонародном русском. А во французском языке слово clou имеет двойное значение – гвоздь и центральное, наиболее яркое, особенное событие. Например, во время Всемирной выставки в Париже в 1889 году только что открытую Эйфелеву башню называли le clou de l'exposition – "гвоздем экспозиции". Русские перевели это значение напрямую, не учитывая того факта, что русское слово "гвоздь" изначально не имело значения "что-то важное, главное". И так этот фразеологизм у них и укоренился, добавив существительному еще один вариант толкования.

Поэтому, на украинском языке нам явно понадобятся другие слова, чтобы передать то же значение. И найти их вполне возможно. Как строгие, так и более образные.

Например, можно сказать "вершки програми", ведь слово "сливки" означают не только жирный молочный продукт, но и лучшую часть чего-то. Годятся также варианты "окраса програми", "перлина програми" ведь речь идет о событии, которое должно особенно украсить вечер.

Если мы говорим о чем-то существенном, важном, например, про итоговую речь или вручение наград и т.д., то можно сказать еще и "сіль події", ведь слово "соль" в украинском языке имеет переносное значение "то, что составляет суть, смысл чего-либо". Слово "кульмінація" подойдет, если мы говорим о чем-то эмоционально наиболее насыщенном, возвышенном или невероятно ярком и громком.

А вот с вариантом "родзинка програми" есть определенные проблемы. Языковеды указывают, что слово "родзинка" изначально не имело в украинском языке значение чего-то лучшего – оно появилось именно под влиянием русского. Более того, словари не рекомендуют употреблять его в единственном числе – только во множественном, из-за чего теряется акцент на особенности. Однако современные исследователи языка указывают, что это значение настолько вошло в употребление, что его вряд ли уже можно считать грубой ошибкой. Поэтому употребляйте конструкцию "родзинка програми" на свое усмотрение.

В конце концов, всегда можно сказать "головна подія", "головний номер", "головний виступ". Это сдержанный, но точный вариант, который подойдет даже для делового стиля.

