Хеловін или Геловін? Как писать правильно на украинском

Несмотря на то, что Хэллоуин не является традиционным украинским праздником, многие его любят и празднуют. Однако мало кто знает, как говорить или писать правильно название этого дня всех Святых.

В украинском бытовом языке можно встретить несколько вариантов: "Хеловін", "Хеллоуін" та "Геловін". Правильным же является единственный вариант написания – через букву "г" и с одной "л". Почему так в своей заметке на странице в Facebook рассказала редактор Ольга Васильева.

"Английский звук [h] (как и [g]) преимущественно передаем буквой г: гандбол, гербарій, гінді, гіпотеза, горизонт, госпис, госпіталь, гумус; Гарвард, Гельсинки, Гіндустан, Ганнібал, Гейне, Горацій, Люфтганза (Украинское правописание, § 122). Поэтому не Хелловін, а Геловін. Ударение на последнем слоге", – объясняет она и добавляет, одна "л" а не две используется из-за того, что в общих иноязычных названиях удвоение преимущественно не сохраняется (§ 128).

"Речь идет о слове hallows, которое легло в основу названия праздника", – пишет филолог.

