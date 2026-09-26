"Хлопать ушами": как перевести это на украинский

Как бы вы сказали о человеке, внимание которого все время блуждает и он упускает немало важных деталей из разговора? Возможно, вам пришла в голову русская фраза "хлопает ушами", а найти соответствие на украинском языке вам так легко не удалось.

OBOZ.UA специально поискал его для вас. Фразеологические словари предлагают довольно точный вариант перевода. Но с ушами он никоим образом не связан.

Итак, о невнимательном человеке на украинском языке мы говорим, что он "ловить ґав" (или ґави). Эту птицу мы также знаем под названием серая ворона. Обратите внимание: произносим именно через прорывной звук [ґ]. Если произнести через фрикативный [г], то вы будете имитировать звук, который издает собака. А такое выражение уже не будет иметь смысла.

Также можно сказать о таком человеке, что он "ловить ворон". Или мух. То есть постоянно отвлекается на что-то несущественное, чего вокруг достаточно много. Эти же выражения могут означать, что человек ленится, ничего не делает.

Самого невнимательного человека на украинском языке называем "роззява". А то, как он слушает, описываем фразой "в одне вухо влетіло, в інше – вилетіло".

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